Articol publicat in: Justitie

Iubitul Alexandrei Măceşanu, audiat în mare secret: "Nu cred că este moartă, Alexandra e în viaţă!"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 58 min) // Actualizat: (acum 58 min) // Sursa: romaniatv.net ubitul Alexandrei, cel cu care fata urma să se întâlnească în ziua răpirii, audiat în secret! Procurorii l-au chemat la declarații, avocații nu au știut nimic. Totul s-a întâmplat în urmă cu zece zile. Iubitul Alexandrei Măceșanu a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua dispariției adolescentei. Tânăra de 15 ani ar fi fost răpită, sechestrată și ucisă de Gheorghe Dincă, în casa lui din Caracal. Nici până în momentul de față familia Alexandrei, sau cea a Luizei Melencu, nu cunosc adevarul. Iubitul Alexandrei Măceșanu a făcut de curând primele declarații în legătură cu ziua în care a dispărut aceasta. Ea a fost văzută pentru ultima oară în viață pe data de 24 iulie, din acest an. Mama Alexandrei Măceşanu: Sunt convinsă că trăieşte. Puteau să o găsească, dar nu au făcut nimic VIDEO Tânărul urma să se întâlnească cu Alexandra în ziua cu pricina, dar se pare că ea nu a mai apucat să ajungă în locul stabilit. A fost răpită de fostul mecanic auto și dusă în casa lui din Caracal. Fata a încercat să scape și a sunat după ajutor la 112, dar s-a intervenit mult prea târziu. Oamenii legii încă încearcă să elucideze misterul de la Caracal, încercând să pună cap la cap firul poveștii. Băiatul urma să se întâlnească în fața liceului cu Alexandra, în ziua dispariției sale. Eleva din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, s-a urcat în mașina lui Dincă, la ocazie, când voia să ajungă în oraș. „Probabil vor să afle cum a fost în ziua aceea. Urma să mă întâlnesc cu ea şi probabil vor să afle ce urma să se întâmple în ziua aceea. Am vorbit cu ea doar atunci când a zis să ne vedem. Nu cred că este moartă, nimeni nu crede. (Crezi că Dincă a dus-o undeva î străinătate? n.red.) Orice este posibil", a spus iubitul Alexandrei Maceșanu, potrivit România TV. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay