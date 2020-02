Iubitul croat o vrea înapoi pe Daniela Crudu. Ce condiţie i-a pus bruneta, ca să se împace cu el

Potrivit Impact.ro, iubitul croat o vrea înapoi, însă Daniela Crudu i-a pus o condiție clară. Sego Dubravko i-a propus Danielei Crudu o întâlnire, pentru a discuta și a pune lucrurile pe tapet, însă bruneta vrea să existe această discuție numai în casa tatălui ei, în prezența lui și a surorii sale.

Deşi a fost bătută cu bestialitate, dosarul Danielei Crudu e la un pas să fie clasat. Poliţiştii şi procurorii vor închide cazul dacă frumoasa brunetă nu va depune plângere.

Fosta asistentă TV are la dispoziţie 90 de zile, însă a anunţat încă din prima zi de la incident că nu va depune plângere împotriva iubitului croat.

"Probabil îi este milă şi nu vrea să îi creeze probleme. Ştiţi cum e Daniela, are grijă de toată lumea să fie bine. Daniela a fost externată, nu a avut nevoie de spitalizare. Nu are nimic intern. Are la faţă şi la picioare cred că de când a mers fără pantofi. Nu are traumatism cranio-cerebral, ci ochiul umflat şi vânăt şi nasul umflat, vânăt şi puţin fisurat. Trebuie să mergem la doctorul ei", a dezvăluit Ana Crudu.

Motivul pentru care iubitl a bătut-o pe Daniela Crudu

Daniela Crudu a trecut printr-un coşmar, în urmă cu aproape o săptămână, când iubitul croat a snopit-o în bătaie, fiind la un pas să o omoare. Motivul pentru care afaceristul a recurs la acest acest implică o sumă de bani, deloc neglijabilă, 70.000 de euro.

Conflictul dintre Daniela Crudu și iubitul croat, Seco Dubravko, a debutat după ce afaceristul ar fi făcut o descoperire șocantă. Mai exact, iubitul Cruduței s-ar fi trezit, peste noapte, cu un mare minus în cont, aproximativ 70.000 de euro, pe care bruneta i-ar fi sustras.

