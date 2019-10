Articol publicat in: Sport

Iubitul nepoatei Regelui Spaniei, rănit grav de un taur care i-a secţionat artera femurală. Imagini teribile de la corrida VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Gonzalo Caballero, iubitul Victoriei Federica, fiica Infantei Elena și a lui Jaime de Marichalar, a fost rănit grav în timpul unei corride. El a fost supus timp de două ore unei intervenţii chirugicale, dar prognosticul medicilor este în continuare foarte grav. Toreadorul Gonzalo Caballero a fost rănit grav în timp ce încerca să omoare al doilea taur în timpul coridei care a avut loc sâmbătă, cu ocazia Zilei Hispanităţii, în Plaza de Las Ventas, din Madrid. Când tânărul de 27 de ani s-a aruncat asupra animalului pentru a înfige sabia, a fost împuns puternic și apoi luat în coarne. Caballero a rămas întins la pământ, neputând să se ridice. Dus de urgenţă la spital, medicii au constatat că toreadorul a suferit două tăieturi adânci pe coapsa stângă, una de 30 cm şi cealaltă de 25 cm, care a secţionat artera femurală. Gonzalo Caballero sufre una grave cornada al entrar a matar al segundo @LasVentas loading...

