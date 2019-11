Jaf la un magazin din Cluj, vânzătoarea a fost rănită după ce s-a luptat cu tâlharul. Atacatorul a fost prins de un trecător

"În data de 18.11.2019, în jurul orei 20.00, am fost sesizaţi prin apelul 112 cu privire la faptul că, la intersecţia străzilor C- tin Brâncuşi cu strada Lăcrimioarelor, din Cluj Napoca, a intrat într-un magazin o persoana de sex masculin care purta o cagula şi, sub ameninţarea vanzatoarei cu un cuţit, a încercat să sustragă bani", a transmis, luni seară IPJ Cluj.

Sursa citată a precizat că în ajutorul vânzătoarei a intervenit o persoană care se afla în zonă. "La scurt timp, a ajuns şi patrula din cadrul Secţiei 3 Poliţie, bărbatul fiind încătuşat. Vânzătoarea a suferit leziuni, motiv pentru care a fost chemată ambulanţa la faţa locului pentru acordarea îngrijirilor medicale. Salutăm spiritul civic de care s-a dat dovadă în acest caz", a mai transmis IPJ Cluj.

În continuare se fac cercetări pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie.

Vânzătoarea magazinului a opus rezistenţă, iar în timpul evenimentului a fost rănită la cap şi gât, iar în zona degetelor de la mâna a fost tăiată cu cuţitul de către agresor.