James Ingram, starul muzicii R&B, a murit. A câştigat două Premii Grammy şi a avut două nominalizări la Oscar

Primul hit al lui James Ingram care a ajuns numărul 1 a fost "Baby, Come to Me", în anul 1982, şi interpretat împreună cu Patti Austin. El a urcat din nou în vârful topurilor în 1990, cu piesa "I Don’t Have the Heart".

Între 1982 şi 1996, James Ingram a avut 14 nominalizări la Premiile Grammy, câştigând două dintre ele, unul la categoria cel mai bun artist R&B, cu "One Hundred Ways", iar celălalt pentru cea mai bună interpretare R&B a unui duet sau grup, alături de Michael McDonald, pentru piesa "Yah Mo B There". Nominalizările sale la Oscar au venit în 1994-95, pentru muzica din filmele "Beethoven’s 2nd" şi "Junior".

Alături de Quincy Jones, James Ingram a fost co-autor al unuia dintre cele mai mari hit-uri ale lui Michael Jackson, "P.Y.T. (Pretty Young Thing)".

James Ingram avea 66 de ani, el fiind născut pe 16 februarie 1952 în Akron, Ohio. El a murit la Los Angeles, în urma unui cancer la creier.