Jamila Cuisine, infectată cu noul coronavirus: "Îmi sărea inima din piept când vedeam pe ecranul telefonului un număr de fix"

Tânăra care a cucerit internetul cu reţetele ei a povestit că primirea diagnosticului a panicat-o cumplit, iar toată situaţia i s-a părut nedreaptă pentru că se protejase cum ştiuse mai bine.

"Imediat ce am aflat s-a instalat panica. Pentru inceput nu stiam cum de tocmai eu m-am infectat. Am purtat mereu masca si am purtat-o corect, am pastrat distanta sociala, nici macar n-am plecat nicaieri in vacanta anul acesta, tocmai pentru a ma proteja si pentru a-i proteja pe ai mei. Ma simtem ca intr-un vis urat care parea sa nu se termine", îşi începe Jamila relatarea.

Pentru Geanina Staicu-Avram, boala a fost o adevărată cusă cu obstacole.

"A urmat apoi o cursa cu obstacole intre telefoane la DSP, controlul zilnic al politiei locale, carantinare pentru sotul si copiii mei, izolare pentru mine. Imi sarea inima din piept cand vedeam pe ecranul telefonului apel de la un numar de fix. Stiam ca fie e DSP-ul, fie ambulanta. Pe scurt a fost o perioada extrem de grea pentru mine, iar moralul meu a fost la pamant. Nu am vrut atunci sa spun nimanui", povesteşte ea.

Citeşte şi Momente grele pentru familia lui Florin Salam. Mama artistului nu se simte bine: "Familia încearcă să o protejeze"

Tânăra spune că s-a temut de reacţia oamenilor în contextul în care numeroase persoane publice au fost acuzate că spun că au coronavirus doar ca să încaseze bani.

"Au stiut foarte putine persoane pentru ca imi era groaza de ceea ce vor crede ceilalti. Vazusem cu ochii mei hate-ul de care au avut parte alte persoane publice cand au anuntat acelasi lucru. Am decis sa nu fac public lucrul acesta, insa m-am razgandit si va voi spune de ce. In primul rand am vrut sa fac publica infectarea mea pentru ca vreau ca oamenii sa inteleaga ca nu e o rusine. Orice se poate infecta, iar virusul nu alege. Nu ii tratati pe bolnavii de Covid ca pe niste ciumati pentru ca nu e cazul. Dupa 14 zile nu mai sunt contagiosi, deci nu mai pot infecta alti oameni. Apoi am vrut sa spun pentru ca am vazut ca multi iau in ras acest virus si ca mult mai multi nici macar nu cred in el", adaugă Jamila.

În final, Jamila face un apel la oameni să se protejeze, astfel putându-i proteja şi pe cei dragi lor.

"As vrea doar sa constientizam ca virusul exista, ca putem face forme mai usoare sau mai grave (in cazul nostru au fost usoare) si ca cel mai rau, ii putem infecta si pe cei pe care ii iubim si care pot avea alte boli care le-ar pune in pericol sanatatea", mai spune Geanina Staicu-Avram.