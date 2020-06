Jandarmeria vrea amenzi URIAŞE pentru protestatarii care înjură şi dau peste cap activitatea instituţiilor

Prin acest proiect, Jandarmeria vrea să interzică "perturbarea activității normale a instituțiilor publice", notează Digi24.

Art. 5 – (1) Sunt interzise manifestările publice prin care:

d) se perturbă activitatea normală a instituțiilor publice sau private precum și ceremoniile/activitățile oficiale organizate la nivelul statului sau al autorităților publice centrale sau locale.

De asemenea, dacă ar fi aprobat în această formă, manifestanții nu ar mai avea voie să-și acopere figurile cu măști sau eșarfe.

Art. 6 – Pe timpul desfăşurării manifestărilor publice, sunt interzise:

c) utilizarea mesajelor al caror conţinut încalcă normele de convieţuire socială, indiferent de modul sau mijloacele prin care se transmit;

h) ascunderea feţei cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, cu intenţia de a împiedica identificarea.

Nici scandarea de lozinci sau mesaje cu caracter jignitor nu mai este permisă, în viziunea Jandarmeriei.

Art. 16 – Participanţii la manifestarea publică sunt obligaţi:

c) să nu adreseze, afișeze ori să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare direct sau on-line, inclusiv prin rețelele de socializare sau orice alte mijloace, de natură să aducă atingere moralităţii publice sau drepturilor persoanei.

În cazul în care încalcă regulile impuse de inițiator, manifestanții pot primi amenzi de la 1.000 de lei până la 5.000 de lei sau chiar 10.000 de lei.

Art. 26 – Încălcarea interdicţiilor prevăzute la art. 6 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei sau cu prestarea a 50 – 300 ore de activități în folosul comunităţii, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.

Adriana Săftoiu, despre proiectul Jandarmeriei: "Acel document nu e un proiect de lege"

Deputatul PNL Adriana Săftoiu a precizat într-un mesaj pe Facebook că proiectul este "un punct de vedere al Jandarmeriei la o iniţiativă legislativă la care lucrăm câţiva deputați împreună cu mai multe ONG-uri". De asemenea, parlamentarul liberal susţine că este "dreptul cetățeanului de a protesta si obligația statului de a-i apăra acest drept".

"Câteva precizări despre documentul Jandarmeriei care circulă pe net privind modificarea legii adunărilor publice. Si fac precizările în cunoștiință de cauză. Acel document nu e un proiect de lege. E un punct de vedere al Jandarmeriei la o initiativă legislativă la care lucrăm câtiva deputați impreună cu mai multe ONG-uri. Viziunile sunt destul de diferite, dar proiectul la care lucrăm e încă în lucru si "punctul de vedere" al Jandarmeriei e doar un punct de vedere. Proiectul pe care sperăm să il finalizăm in două săptămâni il vom pune in dezbatere publică înainte să îl depunem în Parlament. Sunt multe puncte care despart cele două abordări, dar am considerat necesar să consultăm una dintre instituțiile importante atunci când vine vorba si de adunările publice. Legea noastră e despre dreptul cetățeanului de a protesta si obligația statului de a-i apăra acest drept", a scris Adriana Săftoiu pe Facebook.