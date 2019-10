Articol publicat in: Sport

Jean Todt, informaţii extraordinare despre starea lui Michael Schumacher: "E adevărat, văd cu el Grand Prix-uri la tv"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Jean Todt, a preşedintele FIA, a acordat un interviu cotidianului La Repubblica în care a declarat că speră să poată asista cândva la un Grand Prix alături de Michael Schumacher, multiplul campion de Formula 1 rănit grav într-un accident la schi în 2013. Jean Todt, care era director sportiv la Ferrari în perioada în care Schumacher a câştigat cinci din cele şapte titluri mondiale din carieră, este un apropiat al germanului. "Nu este o noutate, Michael Schumacher se luptă în fiecare zi pentru a fi mai bine. Trebuie să fim alături de el în această luptă, să o susţinem pe soţia sa Corinna, o femeie extraordinară care se ocupă de el şi de copiii lor. Trebuie să îi ajutăm respectându-le total dorinţele. Michael Schumacher este o legendă a automobilismului. Depinde de familie să decidă ce vrea şi ce nu vrea să spună. Este clar că trebuie cu toţii să-l ajutăm şi să sperăm că vor exista progrese constante. Am spus adevărul, văd Grand Prix-uri la televizor cu el. Sper că vom putea cândva să mergem să asistăm împreună la un Grand Prix", a spus Jean Todt, în interviul pentru La Repubblica. Jean Todt regretă că a ajuns în presă în septembrie faptul că Schumacher era internat în spitalul Georges-Pompidou, din Paris. Michael Schumacher, acum în vârstă de 50 de ani, a suferit un accident grav la schi, la 29 decembrie 2013, la Meribel. De atunci, starea sa de sănătate rămâne un mister, familia limitând orice comunicare în această privinţă. loading...

