Jennifer Lopez s-a pozat la plajă, în costum de baie. Vedeta arată impecabil la 50 de ani

Aflată la Miami, artista şi-a etalat trupul sexy și decolteul natural, într-un costum de baie întreg, alb, cu un design decupat. Accesorizată cu o pălărie cu boruri largi, ochelari de soare și bijuterii, J. Lo. zâmbeşte în faţa aparatului de fotografiat.

Cântăreaţa şi-a etalat și inelul de logodnă cu diamant de smarald (estimat la 10-15 carate și evaluat până la 5 milioane de dolari) de la logodnicul său, Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez și comentatorul Fox Sports, în vârstă de 44 de ani, amândoi au doi copii din căsătoriile anterioare, s-au logodit pe 9 martie și ar fi planificat să se căsătorească în acest an.

„Am spus:„ Dacă vom fi împreună pentru tot restul vieții noastre, care este graba? A fost diferit de orice am experimentat vreodată. Ceea ce spune, face de fiecare dată. Și el vrea să construim orice împreună, lucru pe care nu l-am avut niciodată. Nu am fost niciodată cu vreo persoană, care să vrea să mă vadă strălucind”, a declarat Jennifer, sâmbătă, în cadrul turneului lui Oprah.

Jennifer nu a fost singură pe plajă, a acompaniat-o antrenorul vocal „My My Party Tour”, Stevie Mackey, cu care şi colaborează.

Shakira şi Jennifer Lopez, show incendiar la Super Bowl

Cântăreţele de origine latino-americană Shakira şi Jennifer Lopez au oferit în pauza finalei Super Bowl momente incendiare. Cele două au prezentat 20 de cântece în aproximativ 15 minute.

Shakira a fost prima care a apărut pe scenă. „Hola, Miami!”, a strigat ea, dând startul cu „She Wolf”. Din medley-ul prezentat au făcut parte „Whenever, Wherever” şi „Hips Don’t Lie”, apoi, alături de portoricanul Bad Bunny, a cântat din piesa „I Like It” a lui Cardi B. Shakira a cântat şi la chitară, iar instrumentistul din trupa ei a adus câteva acorduri ale piesei „Kashmir” a trupei Led Zeppelin.

La rândul ei, Jennifer Lopez şi-a demonstrat aptitudinile de dans la bară, demonstrate în filmul „Hustlers”, lansat anul trecut. Aceasta a fost unul dintre cele peste zece momente coregrafice prezentate, care i-au demonstrat versatilitatea. A cântat din „Jenny from the Block”, „I’m Real” şi „Get Right”, apoi „Waiting for Tonight”.