Jesica Zamfir, câştigătoarea MasterChef, e din nou gravidă. Cum s-a schimbat viaţa ei după show-ul culinar

Jesica are o familie frumoasă, ea împreună cu soţul ei având un băiat de 9 ani, însă supriza pentru fani a venit zilele trecute, când fosta căştigătoare MasterChef, în vârstă de 34 de ani, a postat pe conturile de socializare un mesaj emoționant, în care a anunțat cu bucurie că va fi din nou mămică: "Mulțumesc, Ție, Doamne, pentru cea de-a doua binecuvântare din viață mea!".

Jesica Zamfir a investit banii câștigați, mai exact premiul de 50.000 de euro, într-un bistro, pe care însă a fost nevoită să-l închidă, afacerea dovedindu-se deloc profitabilă. În prezent, Jesica s-a reprofilat și face management pentru un lanț cunoscut de restaurante din Bucuresti.

"Am stat 4 ani la niște greci, am lucrat cu ei, iar acum sunt la un alt lanț de restaurante, Noor. Sunt mândri de mine și eu de ei. În acest moment, eu sunt la părinți, în Prahova, este mai bine pentru mine. Sunt însărcinată în luna a-5-a dar, din cauza pandemiei de coronavirus, nu am putut ajunge să facem ecografie, doctorul a zis că e mai bine așa. O să merg când se liniștesc apele, e mai bine așa, important este să fie sănătos. Și dacă este fetiță e și mai bine", a declarat Jesica în exclusivitate pentru click.ro.

Jesica a fost crescută "militărește" de tatăl ei, pe care însă l-a văzut întotdeauna ca pe un erou și căruia, în adolescență, a vrut să-i dedice o carte, "Cameleonul", pornind de la capacitatea lui de a trece ușor de la o stare la alta.

Familia Jesicăi a schimbat mai multe locuințe, atât în oraș, cât și la țară. Jesica a fost preocupată de educația ei, a terminat un liceu cu profil tehnic și a intrat la facultate în Ploiești. În acești ani și-a descoperit pasiunea pentru actorie, mergând des la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești. A făcut parte dintr-o trupă de teatru de amatori, însă condițiile financiare nu i-au permis să urmeze acest drum.