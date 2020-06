Jim Mattis, fostul secretar al Apărării, îl acuză pe Donald Trump că "divizează" poporul american

Jim Mattis a renunţat la funcţia sa în 2018 pentru a protesta faţă de retragerea trupelor americane din Siria. El a rămas în mare parte tăcut de atunci, până când mustrarea sa faţă de comportamentul lui Trump a fost publicată miercuri în revista The Atlantic.

"În timpul vieţii mele, Donald Trump este primul preşedinte care nu încearcă să îi unească pe americani, care nici măcar nu se face că încearcă. În loc de asta, el încearcă să ne divizeze", a declarat Jim Mattis.

De data aceasta, este prea mult, în opinia sa, americanii plătesc "consecinţele celor trei ani fără adulţi la comandă".

Jim Mattis, primul şef al Pentagonului după instalarea, în 2017, lui Donald Trump la Casa Albă, un preşedinte fără experienţă militară sau diplomatică, era considerat până acum, chiar şi în tabăra republicanilor, ca unul dintre puţinii "adulţi din cameră" capabili să-l ţină în frâu pe impulsivul fost om de afaceri.

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”...