Johnathan Pryce, vedeta din Game Of Thrones, primele declaraţii după infecţia cu Covid 19: "Boala m-a lăsat epuizat și anxios"

Actorul Johnathan Pryce, care l-a jucat pe High Sparrow în Game Of Thrones, a dezvăluit că a stat o săptămână în spital după ce a luat coronavirus.

Actorul în vârstă de 73 de ani a făcut pneumonie în urma infectării cu COVID-19. Vorbind despre sănătatea lui, vedeta a zis că în ciuda faptului că s-a simțint obosit și anxios pentru mai multe săptămâni, este fericit că a dezvoltat o formă de imunitate, scăpând cu viață în urma infectării.

Acesta a declarat: "Am avut coronavirus spre sfârșitul lunii martie. Am fost spitalizat timp de opt zile cu pneumonie cauzată de COVID-19. Boala m-a lăsat epuizat și anxios, însă am trecut peste asta. Am un număr mare de anticorpi acum, așa că, în secret, sunt mulțumit de cele întâmplate."

Actorul nu a rezistat din a face o remarcă la adresa lui Dominic Cummings, consilierul șef al premierului Regatului Unit, după ce acesta a călătorit de la Londra la Durham, și apoi la castelul Barnard, în ciuda restricțiilor de călătorie.

"Una dintre mulțumirile faptului că eram în izolare era faptul că și ceilalți oameni din jur sunt și ei la fel ca mine, mai puțin Dominic Cummings. Eu locuiesc într-o zonă a Londrei de est, unde oamenii au un simț al comunității foarte dezvoltat. Cu toții ne îngrijeam de cei din jur, pregătindu-ne unii altora pâine și dulciuri făcute în casă. În secret, mi-a plăcut să fiu blocat în casă."

Vorbind despre rolurile său din cadrul serialului Game Of Thrones, Johnatan a dezvăluit portretizarea sa ca High Sparrow, liderul unui cult religios cunoscut ca The Sparrows și nou-proclamatul High Septon. Acest personaj a fost comparat cu o altă figură politică.

"High Sparrow din Game Of Thrones a fost comparat cu Jeremy Corbyn (politician britanic), însă eu l-am asemănat, de fapt, cu Papa Francis, pe care, trei ani mai târziu, am ajuns să-l interpretez în filmul Cei trei papi.”