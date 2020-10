Jorge, în lacrimi: "Tata a murit. Am stat în genunchi în fața medicilor rugându-i să-l mai opereze o dată"

”Tata a făcut atac cerebral. A ajuns târziu la spital, a fost operat, dar s-a extins, medicii nu au mai avut ce să-i facă. Am stat la o țuică în bucătărie cu el, mi-a zis că-mi dă bani pentru un inel de logodnă pe care voiam eu să-l cumpăr pentru iubita mea. A fost ultima dată când l-am văzut. Am plecat apoi în Italia. Am cerut-o de nevastă când vizitam Colosseumul, tata m-a sunat și m-a întrebat cum e. M-a chestionat, aia a fost ultima discuție cu el.

Când am revenit în țară, mama m-a sunat și mi-a spus ce s-a întâmplat. Mi-a dat vestea. Am ajuns imediat la Constanța, era la reanimare. Am stat în genunchi în fața medicilor rugându-i să-l mai opereze o dată. A fost un șoc total pentru mine.

La o zi după ce a fost înmormântat tatăl meu, am semnat cu casa de discuri Roton. Semnam pentru cariera mea. Nu voiam să știe nimeni ce mi se întâmplase. Peste ani aveam să-mi spun, bă, sunt singur”, rememorează Jorge.

Jorge a avut mari probleme serioase de sănătate, iar fanii lui au fost foarte îngrijorați. Prezentatorul a tras o sperietură zdravănă şi şi-a anunţat fanii că nu va mai mânca niciodată la restaurant. Cântărețul a povestit că s-a simțit rău după ce a luat masa în oraș și că a făcut toxiinfecție alimentară.

"Credeati ca mor? Nu scapati asa usor de mine. Dar pot sa va jur ca aseara m-am cam speriat cu toxiinfectia alimentara. In fiecare minut ma gandeam la copii si il rugam pe Dumnezeu sa ma lase sa traiesc pentru copiii mei. Love you. In plus, e exact ce aveam nevoie acum de Craciun. La revedere toba, lebar, porc, salata beuf. Multumesc celor care mi-au scris la story. Life is wonderful", a fost mesajul postat de Jorge.