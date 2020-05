Jurnalista româncă Monica Ulmanu face parte din echipa Washington Post care a câştigat Premiul Pulitzer

Comitetul de acordare a premiului a explicat că seria de articole la care a participat Monica Ulmanu a fost premiată pentru că reprezintă ”o serie extraordinară care a demonstrat cu claritate științifică efectele nocive ale temperaturilor extreme asupra planetei”

Monica Ulmanu coordoneaza o sectie din departamentul de grafică de la Washington Post ca assignment editor. Românca s-a mutat de la Guardian la Washington Post in anul 2018 si a mai lucrat, intre altele, la Reuters (biroul din Londra) si Boston Globe, plus un stagiu la New York Times.

Premiul Pulitzer, premiul pentru jurnalism american, creat în anul 1904 de jurnalistul american de origine maghiară Joseph Pulitzer. El este acordat anual pentru merite deosebite pentru reportaje, fotografii, romane și înregistrări muzicale. Premiatului i se acordă și suma de 10.000 $ americani. În lumea jurnaliștilor și scriitorilor din Statele Unite, Premiul Pulitzer este un premiu similar ca prestigiu cu premiul Nobel acordat cercetătorilor, scriitorilor și oamenilor de știință din întreaga lume sau cu premiul Oscar din cinematografie.