Kaufland România anunță 1.000 de noi locuri de muncă până la începutul lui 2021

Kaufland România urmează să creeze 1.000 de noi locuri de muncă în toată țara, până la sfârșitul anului fiscal, în februarie 2021. Noile locuri de muncă vin atât din contextul deschiderii de noi magazine, cât și din extinderea echipelor actuale. Compania are în prezent peste 15.000 de angajați și deține pentru al cincilea an consecutiv certificarea „Angajator de Top” în România și, pentru al doilea an la rând, pe cea de „Angajator de Top” în Europa.