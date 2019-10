Kelemen Hunor, după consultările privind susţinerea Guvernului Orban: "E bine, totuşi, să ai un acord scris". Ce spune Orban

"Noi, de fiecare dată, când ne înţelegem pe susţinere parlamentară - sigur când suntem în coaliţie e o altă discuţie -, atunci facem şi un acord scris. Din punctul nostru de vedere, asta ar fi soluţia optimă, soluţia cea mai bună: un acord scris. Am vorbit să ne gândim, eventual, şi la un acord scris. Nu am luat o decizie, nici noi, nici colegii din PNL, dar eu am experienţa din politica românească nu prea lungă, de 20 de ani, (...) şi acordurile scrise de foarte multe ori sunt încălcate. E bine, totuşi, să ai un acord scris", a spus Kelemen Hunor, la Parlament, după consultările avute cu premierul desemnat Ludovic Orban.

UDMR a cerut la negocieri să nu se dea ordonanţe de urgenţă pe Justiţie, să nu se modifice legea electorală înainte de alegerile locale şi parlamentare din 2020, şi să nu se recurgă la asumarea răspunderii în faţa Parlamentului.

"Credem că trebuie să continuăm aceste discuţii. Vom prezenta grupurilor noastre, săptămâna viitoare, tot ceea ce am discutat azi. Nu am promis sprijin, pentru că nivelul de încredere între UDMR şi PNL este la un nivel scăzut din cauza celor întâmplate anii trecuţi şi de aceea e nevoie de discuţii foarte sincere şi (...) aprofundate ca să vedem ce vrea să facă guvernul, dacă are nevoie de sprijinul nostru", a adăugat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că în cadrul întâlnirii s-a discutat şi despre "problemele reale cu care se confruntă ţara: economie, buget, fiscalitate, investiţii sau lipsa investiţiilor şi tot ceea ce înseamnă pentru anul 2020 perspectiva fiscal-bugetară-economică".

"Aici, în mare măsură, am putea ajunge la un numitor comun, pentru că şi noi suntem interesaţi de o rectificare foarte rapidă pentru că multe autorităţi locale şi multe instituţii nu au cum să închidă anul cu acest buget. Noi am vrea ca până în 10 - 15 decembrie să existe un proiect de buget pe masa Parlamentului şi pentru anul viitor să se schimbe puţin filosofia bugetară. (...) Noi am solicitat, eventual, să se gândească să ceară 2 miliarde de euro de la POIM - POR pe baza principiului flexibilităţii. Acelaşi lucru l-am sugerat şi actualului ministru de Finanţe, dar nu au acceptat. În POR sunt deja proiecte analizate, eligibile, dar fără finanţare. (...) Autorităţile locale au nevoie de aceşti bani. Am discutat despre OUG 114 şi de modificările care trebuie făcute. (...) Aici suntem foarte aproape de a vedea lucrurile foarte - foarte asemănător", a mai spus preşedintele UDMR, care a solicitat alocarea unui procent de 6% din PIB pentru educaţie "pentru că este o investiţie în viitor".

Ce spune Ludovic Orban

Ludovic Orban a declarat joi după întâlnirea cu Kelemen Hunor, că discuţia a fost pozitivă.

"Am avut o discuţie referitoare la diferite aspecte care ţin de urgenţa situaţiei în care se găseşte România. Din punctul meu de vedere a fost o discuţie pozitivă, discuţie în care ne-am înţeles pe foarte multe puncte, atât în ceea ce priveşte elementele politicii fiscale, cât şi ceea ce priveşte poziţia faţă de anumite articole din Ordonanţa 114, cât şi în ceea ce priveşte alte elemente ale programului de guvernare. Evident, conform procedurii, UDMR trebuie să ia decizia în cadrul organismelor statutare, lucru care se va întâmpla în cursul săptămânii viitoare. A rămas să mai avem o întâlnire după ce ei dezbat şi iau decizia”, a declarat Ludovic Orban.

El a precizat că discuţia cu reprezentanţii UDMR a vizat necesitatea unei rectificări bugetare şi structura unei viitor buget.

"Au fost nişte întrebări de bun simţ privind anumite domenii cărora UDMR le acordă o atenţie specială. Am avut discuţii privitoare la necesitarea unei rectificări bugetare pentru că este clar că foarte multe instituţii şi autorităţi locale nu pot să încheie anul în condiţiile actualelor reglementări în domenii bugetare. Am avut o discuţie privitor la structura unui viitor buget în care împărtăşim puncte de vedere similare, să existe o pondere mai mare acordată investiţiilor, o pondere mai mare acordată educaţiei. Am discutat despre posibilitatea de a utiliza fonduri europene, în special din cadrul programului POIM, şi de a cere acordul Comisiei Europene ca sumele pe care este clar că nu avem capacitatea de a le absorbi să poată să fie utilizate pentru Programul Operaţional Regional”, a explicat liderul PNL.

Orban s-a declarat optimist în privinţa deciziei UDMR după discuţia cu Kelemen Hunor.

"A fost o discuţie foarte serioasă, la obiect, o discuţie legată de foarte multe elemente ale programului de guvernare în câteva domenii importante şi din punctul meu de vedere după această discuţie sunt optimist în privinţa deciziei UDMR”, a mai afirmat Orban.