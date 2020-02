Kelemen sesizează Avocatul Poporului pentru OUG care modifică legea electorală

Kelemen Hunor a anunţat că urmează să se adreseze Avocatului Poporului pentru a contesta constituţionalitatea OUG care modifică legea electorală, publicată vineri în Monitorul Oficial.

"Luni am transmis o scrisoare oficială doamnei Renate Weber, în care am subliniat faptul că este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstituţionale. Am încredere că Avocatul Poporului va da curs cererii noastre şi va contesta OUG la Curtea Constituţională", a declarat liderul UDMR.

OUG, care a născut critici dure din partea adversarelor politici, a fost publicată în Monitorul Oficial la 10 zile de la adoptarea în Guvern.

Data alegerilor anticipate se stabileşte cu cel puţin 50 de zila înaintea votării.

Actul normativ prevede că în ţară alegerile se desfăşoară duminică, în timp ce pentru diaspora sunt alocate trei zile, respectiv zilele de vineri şi sâmbătă premergătoare datei alegerilor la nivel naţional.

Alegătorii vor putea vota la orice secţie de vot din ţară sau din străinătate, în baza unui act de identitate valabil în ziua votării.

OUG prevede şi situaţia în care "alegerile parlamentare anticipate nu pot fi organizate la altă dată decât cea a alaegrilor locale generale din anul 2020", situaţie în care alegătorii vor vota în aceleaşi secşii de votare, prezenţa la vor fiind consemnată în lise separate pentru cele două tipuri de scrutin.

