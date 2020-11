Veste tristă pentru copiii din toată lumea. A murit creatorul serialului "Scooby-Doo"

Ken Spears, creator al serialului animat „Scooby-Doo" şi co-fondator al Ruby-Spears Productions împreună cu Joe Ruby, a murit vineri la vârsta de 82 de ani, a confirmat fiul lui pentru Variety.

Născut Charles Kenneth Spears, pe 12 martie 1938, el a crescut în Los Angeles, unde s-a împrietenit cu fiul producătorului de animaţii William Hanna. El a fost ulterior angajat la Hanna-Barbera Productions, în 1959, ca editor de sunet. Acolo l-a întâlnit pe Joe Ruby şi cei doi au început o colaborare fructuoasă. Au scris pentru Hanna-Barbera, Sid & Marty Krofft Television Productions şi DePatie-Freleng Enterprises.

Spears şi Ruby au creat show-uri ca „Scooby-Doo, Where Are You!", „Dynomutt", „Dog Wonder" şi „Jabberjaw" pentru Hanna-Barbera, şi „The Barkleys" şi „The Houndcats", pentru DePatie-Freleng.

„Scooby-Doo, Where Are You!" a debutat la CBS în septembrie 1969.

La începutul anilor 1970, cei doi au fost numiţi de Fred Silverman de la CBS coordonatori ai programului pentru copii difuzat sâmbăta. Ei l-au urmat pe director la ABC, în 1975. „Scooby-Doo" a fost, de asemenea, mutat. Spears a fost şi consultant pentru scenariul serialului „Planet of the Apes" (1974).

În 1977, Spears şi Ruby au pus bazele propriului studio, Ruby-Spears Productions. Ei au produs mai multe seriale animate, între care „Superman", „Alvin and the Chipmunks", „Fangface", „Mister T", „The Plastic Man Comedy-Adventure Hour", „Thundarr the Barbarian" şi „Saturday Supercade".

În 1981, compania lor a fost cumpărată de Taft Entertainment, care deţinea Hanna-Barbera. Catalogul Ruby-Spears a fost vândut, împreună cu cel al Hanna-Barbera, către Turner Broadcasting în 1991.

Sam Register, preşedintele Warner Bros. Animation şi Cartoon Network Studios, a transmis că Spears „a fost un adevărat inovator în industrie".

„Nu poţi găsi un ecran în lume care să nu fi rulat o versiune a Scooby-Doo. Continuăm să fim inspiraţi de munca lui şi suntem onoraţi să ducem mai departe moştenirea personajelor lui îndrăgite", a mai spus el.

Ken Spears a avut doi fii, cinci nepoţi şi trei strănepoţi.