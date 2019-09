Kira Hagi a dat LOVITURA. Fiica lui Gică Hagi este răsfăţată de critici: "Geniul s-a transmis către palierul artistic"

Kira Hagi şi-a împărțit tablourile în două teme numite "Dezrădăcinare" și "Experiment". În prima colecție intră picturile semnate de artistă în perioada în care a studiat peste ocean. În 2014, fata lui Gică Hagi a absolvit CIE Adanced Level Art&Design și a primit o bursă la New York Film Academy, din Los Angeles. A doua colecție are ca inspirație filmările din cadrul peliculei "Între Chin și Amin", scrie Fanatik.

"Când am început să pictez, am crezut că niciuna dintre lucrări nu va depăși spațiul camerei mele. De câțiva ani însă, unele lucrări de grafică sau în ulei se află prin casele amenajate de prieteni buni arhitecți sau designeri, care au avut nevoie să pună arta pe pereți... Acum, iată că am ajuns să am propria expoziție, cu vreo 30% din ce am lucrat în ultimii 5 ani. Adică în jur de 40 de lucrări, în diferite tehnici", a scris Kira Hagi pe contul său de Instagram.

Kira Hagi a ajuns să fie expusă la Galeria Alexandra's după ce colecționarii de artă au avut un proiect în comun cu cei de la Hotelul Iaki din Constanța și au văzut expuse mai multe tablouri semnate de artistă: "Kira Hagi nu a avut parte de niciun privilegiu în plus. I-am văzut câteva dintre lucrări în Hotelul Iaki și am încurajat-o să vină, să facem expoziție. A fost foarte reticientă, că nu este pregătită, mai ales că este prima ei expoziție oficială. A avut o critică bună, au fost experți de artă care susțin că are potential. Ea încă se caută ca artistă, este tânără. Pictura va fi cel mai probabil un hobby complementar actoriei".

"Picturile nu sunt toate de vânzare, decât cu acordul ei. Este mai mult o expoziție-pilot. Lumea vine, se programează, discutăm cu artistul și vindem doar dacă își dă acordul. Kira încă nu are încrederea necesară de a cere bani, mai mult noi am consultat-o pe acest palier. Noi am încurajat-o să ceară mai mult pe operele sale, că o dată ce îți stabilești o cotă, este greu să crești sau să cobori. Plus că să ai un tablou de Hagi sună bine. Dar v-am zis, feedback-ul a fost unul pozitiv. Ea a vrut să își vadă potențialul artistic, dincolo de numele pe care îl poartă. Este un copil talentat, are perspectivă și este clar că geniul s-a transmis către palierul artistic", a declarat Ovidiu Obreja, unul dintre coordonatorii Galeriei Alexandra's.