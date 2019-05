Kirk Hammett, chitaristul de la Metallica, a căzut pe scenă. Trupa se afla în concert la Milano

Incidentul a avut loc miercuri seară, pe hipodromul San Siro. În timp ce trupa cânta piesa "Moth into Flame", Hammett s-a împiedicat de pedala sa pentru chitară. Dispozitivul era ud din cauza precipitaţiilor abundente.

Muzicianul s-a amuzat pe seama incidentului şi a postat un clip cu momentul pe platforma de micro-blogging Twitter. "A plouat atât de mult, că mă simţeam de parcă aş fi cântat la chitară sub duş", a afirmat artistul.

În filmare, artistul, în vârstă de 56 de ani, este văzut cum se concentrează iniţial pe interpretare. După ce apasă pe aparatul de efecte, Hammett cade pe podea, unde continuă să cânte la chitară pentru o vreme, înainte de a se ridica în picioare.

Trupa americană va concerta anul acesta şi la Bucureşti, pe 14 august, în cadrul turneului "WorldWired". Toate biletele pentru acest concert au fost epuizate.

Una dintre cele mai apreciate formaţii rock din istorie, Metallica s-a înfiinţat în 1981. De-a lungul carierei, a lansat zece albume de studio, trei albume live, cinci EP-uri şi a vândut peste 125 de milioane de discuri în toată lumea, fiind recompensată cu nouă premii Grammy. Metallica poate fi considerată cu uşurinţă una dintre cele mai bune şi mai influente trupe heavy metal ale anilor '80. În loc să se alinieze trendului stabilit de restul formaţiilor de gen, trupa a ales să fie mai accesibilă, în acelaşi timp extinzând graniţele genului thrash, folosind viteza şi volumul nu doar din principiu, ci chiar pentru a sublinia structurile complicate ale compoziţiilor.

Kirk’s wah pedal was tad bit slippery from all the rain in Milan