Klaus Iohannis a chemat partidele la Cotroceni vineri, pentru consultări. PSD, ultimul pe lista invitaţilor

Președintele Klaus Iohannis a invitat partidele parlamentare vineri la Cotroceni, pentru consultări în vederea desemnării unui nou prim-ministru, după ce Cabinetul Dăncilă a picat prin moţiune de cenzură. PSD este ultimul pe lista invitaţilor. Foto: presidency.ro Programul consultărilor va fi următorul: Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 11:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 12:00 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

Ora 12:30 – Partidul Mișcarea Populară (PMP);

Ora 13:00 – Grupul parlamentar Pro Europa;

Ora 13:30 – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE);

Ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

Ora 14:30 – Partidul Social Democrat (PSD). Fiecare delegație poate fi formată din maximum 5 persoane. loading...

