Klaus Iohannis: A mai rămas de rezolvat treaba cu Secţia specială şi o rezolvăm şi pe asta

"PSD a promis marea cu sarea românilor şi când au ajuns la putere s-au apucat să facă ce ştiu ei mai bine, să ocupe funcţii în stat persoane de multe ori incompetente şi ca fiecare dată supuse conducerii pesediste, s-au apucat să destructureze şi să acapareze marile sisteme publice ale României şi ce au realizat? Au realizat o involuţie a României într-o perioadă în care am fi avut atâtea şanse de dezvoltare. Am fi putut, dacă nu ne-ar fi împiedicat de atâtea ori PSD, să fim în rând cu statele mari ale Europei. Europa ne respectă, ne doreşte. (...) PSD a intrat din prima zi de guvernare pe contrasens şi acolo am rămas. Eu am făcut tot ce am putut să facă preşedintele României. Nu-mi place să mă laud, nu sunt omul cuvintelor mari, dar dacă tot ne-am uitat la filme video pe cei doi elefanţi de la început i-am alungat, nici amnistie şi graţiere nu au reuşit, nici Codurile penale nu au reuşit să le strice aşa cum şi-au imaginat, să nu credeţi că nu au reuşit fiindcă le-a venit mintea la cap, m-am suit eu în capul lor. Şi legile justiţiei, mai ştiţi de câte ori le-am trimis înapoi în Parlament şi la CCR, nu au ieşit perfecte, dar au ieşit totuşi departe de ce şi-au propus ei. A mai rămas treaba cu Secţia specială de rezolvat şi o rezolvăm şi pe asta", a spus miefcuri Klaus Iohannis într-un discurs la Adunarea regională a organizaţiilor PNL Bucureşti-Ilfov.