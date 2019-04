Viorica Dăncilă: Klaus Iohannis va accepta interimarii de la cele trei ministere

"Va accepta", a afirmat Dăncilă, la Palatul Victoria, întrebată dacă are vreun răspuns din partea preşedintelui legat de propunerile de miniştri interimari.



Premierul a precizat că a discutat deja cu preşedintele Iohannis pe acest subiect, după ceremonia care a avut loc la Palatul Victoria de înmânare a nouă acorduri de finanţare acordate în baza schemei de ajutor de stat cu impact semnificativ în economie.

Premierul Viorica Dăncilă a transmis marţi seară președintelui Iohannis propunerile de numire a vicepremierului Ana Birchall, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Justiției, a ministrului Eugen Teodorovici, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Fondurilor Europene și a ministrului Radu Ștefan Oprea, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

"Cu Iohannis la Cotroceni nicio soluție nu poate fi bună, nu te poți baza că respectă legislația sau cutumele. Noi am prezentat doamnei premier luni că avem majoritate în Parlament urmează să ia decizia. Am luat decizia de a nu remania prin Parlament acum suntem cu interimari. Cătălin Rădulescu nu e în guvern i-am sugerat să se ocupe de campanie. Nu există termenul de restructurare în Constituție E vorba de remaniere, care se face prin Parlament", a declarat Liviu Dragnea.

Citeşte şi: Viorica Dăncilă a cedat şi propune miniştri interimari. Cine îi va înlocui pe miniştrii demisionari



Liderul PSD, Liviu Dragnea, a explicat că PSD și ALDE au peste 30 de voturi în plus, față de cele necesare pentru a trece Guvernul și i-a dat asigurări Vioricăi Dăncilă că în cazul în care vine cu restructurarea Guvernului în Parlament, nu va fi absolut nicio problemă.



”Am auzit multe tâmpenii în ultimele zile. Tot spun unii, despre care credeam că se iau după specialiști, nu după specialiștii în datul cu părerea că nu mai avem majoritate și pică Guvern. La noi majoritatea este destul de clară. La orice vot în plen noi putem avea peste 30 de voturi în plus față de majoritatea necesară. În situația în care premierul vine în Parlament și spune că vrea să schimbe structura. În cazul în care Parlamentul spune că este de acord, atunci noul Guvern are o structură validă. Dacă Parlamentul va spune că nu este de acord cu restructurarea, atunci Guvernul rămâne în forma actuală, nu pică sub nicio formă Guvernul.



Am stabilit cu doamna prim-ministru să stabilească dumneaei: merge cu varianta remanierii sau vine în Parlament. Președintele a ieșit abia seara să ne spună că nu este de acord cu ținuta unora dintre cei propuși. Era târziu aseară să mai facem procedurile pentru votul de astăzi.



A rămas ca doamna prim-ministru să se gândească în perioada de Sărbători dacă vine în Parlament sau merge mai departe cu interimari. Dacă decide să vină cu restructurarea în Parlament, nu există niciun fel de problemă cu aprobarea acestei solicitări.”, a declarat Liviu Dragnea.



Premierul Viorica Dăncilă i-a transmis președintelui Klaus Iohannis, marți seară, propunerile de ministri interimari după ce șeful statului a refuzat numirea noilor ministri propuși de PSD. Astfel, Ana Birchall a fost propusă ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Justiției, Eugen Teodorovici, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Fondurilor Europene și Radu Ștefan Oprea, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.