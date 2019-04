Viorica Dăncilă a cedat şi propune miniştri interimari. Cine îi va înlocui pe miniştrii demisionari

„Premierul Viorica Dăncilă va transmite în această seară propunerile pentru miniștrii interimari

Prim-ministrul Viorica Dăncilă consideră inacceptabilă și lipsită de fundament decizia președintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile Ministerului Justiției, Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Totodată, premierul a luat act de decizia președintelui de a nu da curs demisiilor ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, respectiv a ministrului Justiției, Tudorel Toader.

"Sunt un om al dialogului și am încercat, așa cum era și firesc, să am cu președintele Iohannis o discuție premergătoare acestei decizii. Constat, cu regret, că președintele refuză colaborarea instituțională și că, în continuare, prin acțiunile sale încearcă să împiedice buna desfășurare a activității Guvernului României. Din păcate, campania electorală rămâne pentru președintele Iohannis o miză mai importantă decât continuarea activității ministerelor și punerea în aplicare a măsurilor guvernamentale, în beneficiul românilor", precizează Șeful Executivului.

Cele trei propuneri pentru funcțiile de ministru, respectiv Oana Florea, Tit-Liviu Brăiloiu și Eugen Nicolicea respectă toate condițiile prevăzute de Constituția României, republicată, și de legile organice aplicabile, iar persoanele nominalizate nu se află în incompatibilitate, potrivit legislației în vigoare.

Premierul Viorica Dăncilă va transmite în această seară președintelui Iohannis propunerile de numire a vicepremierului Ana Birchall, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Justiției, a ministrului Eugen Teodorovici, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Fondurilor Europene și a ministrului Radu Ștefan Oprea, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni”, se arată în comunicat.

PSD caută soluții după refuzul președintelui de a da curs remanierii propuse de Viorica Dăncilă. Surse politice spun că s-a renunțat la varianta unei restucturări guvernamentale, din cauza majorității parlamentare fragile (doar 6 voturi peste minimul necesar) și se va apela la avansarea unor interimari pentru cele trei ministere vacantate de premierul Dăncilă.

Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, este vehiculată pentru a-l înlocui pe Tudorel Toader la Ministerul Justiției.

Președintele Klaus Iohannis a respins remanierea propusă de premierul Viorica Dăncilă. Șeful statului a spus că cele trei propuneri de miniștri pentru a prelua portofoliile Justiție, Fonduri Europene şi Românii de Pretutindeni nu sunt pregătite și nu au „ținuta necesară” pentru o astfel de funcție. Klaus Iohannis nu va semna revocarea actualilor miniștri până când nu va primi noi propuneri de miniștri sau interimari.

„În legătură cu propusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situație și, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă. Nu are absolut, dar absolut nimic, de a face cu îmbunătățirea actului de guvernare, chit că de așa ceva am avea nevoie. Nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României. Este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Ca atare, mi se pare că este, această remaniere întreagă, neavenită”, a spus Klaus Iohannis.