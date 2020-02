Klaus Iohannis, primul anunţ pe facebook după ce Orban şi-a depus mandatul

"Din cauza PSD, care a boicotat ieri ședința din Parlament, nu s-a putut da un vot pentru un nou guvern. În acest mod, riscăm să intrăm într-un blocaj, iar acesta este ultimul lucru pe care ni-l dorim. De aceea, am acceptat decizia lui Ludovic Orban de a-și depune mandatul de prim-ministru desemnat. În consecință, am convocat consultări cu partidele parlamentare mâine, la ora 16:00, după care voi anunța care sunt concluziile mele. România nu are nevoie de blocaje, România are nevoie să meargă înainte", a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a preşedintelui României.