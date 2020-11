Klaus Iohannis: Am discutat cu liderii europeni despre închiderea graniţelor

"Am avut o întâlnire, care a fost dedicată evidențierii situației din țările noastre. Am discutat destul de mult despre producerea unor tipuri de vaccin și modul de administrare. Nu am discutat despre modele de carantinare, pentru că fiecare stat are legisltație proprie, ceea ce în altă parte înseamnă lockdown, la noi înseamnă stare de alertă sau invers.

Ceea ce a fost important pentru noi, important pentru mine a fost să nu îngrădim libertatea de circulație, în special circulația mărfurilor pentru că nu dorim să omorâm economia.

Închiderile granițelor a fost una dintre temele abordate și la următoarea întâlnire vom încerca să armonizăm pozițiile. Miniștrii sănătății și de externe se vor întâlni pentru a vedea cum vom putea face acest lucru.", a spus Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis anunţă că România va primi vaccin anti-Covid abia anul viitor: "Cel mai devreme în primăvară"

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat marţi 7.733 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus. De asemenea, au fost înregistrate 120 de decese şi 974 pacienţi internaţi la ATI.

”Până astăzi, 3 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 258.437 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 181.175 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 7.733 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, relevă datele transmise marţi.

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este în Bucureşti de 3,94. Cea mai mare valoare a acestui indicator este în Sălaj - 5,2, urmat de Cluj - 5,08, Alba - 4,61, Timiş - 4,56, Sibiu - 4,26, Bihor - 4,13.