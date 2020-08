Klaus Iohannis anunţă redeschiderea restaurantelor de la 1 septembrie: Se va face în condiţii speciale

"Sunt doua domenii in care consider ca este cazul sa se reia activitatea, atat cat se poate. Primul sector este zona culturala. Teatrele si cinematorgrafele se vor putea deschide incepand cu 1 septembrie, în conditii speciale de siguranta. Vor trebui lasate locari libere intre spectactori, dar cred ca este important ca acolo unde condiţiile permit sa se reia actul de cultura.

Al doilea sector care este in suferinta si unde cred ca este bine sa se reia activitatea este sectorul HORECA, in special functionarea restaurantelor in interior. Vremea se raceste, consider ca dupa 1 septembrie, in anumite conditii, restaurantele se pot deschide in interior, tinand cont de regulile de distantare, de condiţiile specifice din localitatea respectiva. Specialistii vor stabili maine un prag care descrie riscul de infectare.

In estenta se vor putea folosi numai acolo unde este sigur. Cred ca aceste doua sectoare sunt importante. Cred ca dupa ce am invatat cum sa ne comportam in pandemie putem sa facem acest pas. Functionarea se va face in condiţii speciale, cu norme speciale, cu reguli speciale", a declarat Klaus Iohannis.

Miercuri, premierul Ludovic Orban a avut o întâlnire cu reprezentanţii din industria HoReCa. Şeful Executivului a precizat luni că cel mai probabil de la 1 septembrie ar putea fi deschise restaurantele, dar în anumite condiţii.

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu se declară un susţinător al redeschiderii restaurantelor, arătând că este nevoie ca industria ospitalităţii să fie un sector „sănătos şi puternic şi pe picioarele lui". „Din punct de vedere economic, mâine aş da drumul restaurantelor, dar nu este doar economic, aici este vorba şi de sănătate şi de aceea întotdeauna această decizie trebuie luată împreună", precizează Cîţu.

