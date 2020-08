HORECA anunţă noile reguli pentru redeschiderea restaurantelor

"Noi am solicitat premierului sa deschidem pe 1 septembrie. La nivel national este important sa deschidem pe 1 septembrie. Avem 4 mii de angajati care au slujbele în pericol. Vor fi excepţii punctule acolo unde nivelul epidemiologic nu este sub control.

Am agreat ca este important sa se deschida restaurantele la interior, inclusiv domnul Arafat şi domnul Tataru.

Se va pastra distantarea sociala. Se va utiliza maxim 50 la suta din suprafata restaurantelor. Se va purta masca in restaurante, asa cum se poarta in toate restaurantele din strainatate. La masa nu vei sta cu masca, dar cand te vei ridica de la masa va trebui sa porti masca. Industria Horeca isi doreste sa functioneze sub restrictii.

La masă vor sta câte patru sau şase persoane, încă discutăm. Este important sa limitam numarul persoanelor la masa.

Vom incepe cu restrictii de timp, care vor putea fi relaxate in functie de conditiile epidemiologice.

Nu am plecat de la aceata intalnire cu aceasta garantie", a spus Dragoş Petrescu, reprezentantul HORECA.

"Am solicitat Grupului de suport tehnico-ştiinţific să analizeze posilitatea reluării activităţii în spaţii închise, în restaurante. Aştept această evaluare şi în funcţie de asta vom lua o decizie", a menţionat Ludovic Orban, după ședința conducerii PNL.