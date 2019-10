Klaus Iohannis: Guvernaţii din ultimii ani au avut ca prioritate zero acapararea legii şi a instituţiilor, promovarea imposturii

”Mă aştept ca sprijinirea sectorului digital din România să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărei guvernări. Din păcate, guvernanţii din ultimii ani au avut ca prioritate zero acapararea legii şi a instituţiilor, promovarea imposturii şi asaltul asupra statului de drept, economiei de piaţă şi bunei guvernări”, a declarat preşedintele în cadrul evenimentului de lansare a proiectului „România TechNation”.

Discursul integral al preşedintelui

"Stimați invitați,



Îmi face mare plăcere să particip la lansarea proiectului România TechNation, un demers care, așa cum îi spune și denumirea, țintește către o națiune de secol XXI, ancorată în tehnologie digitală, inovare și spirit antreprenorial.



Am acordat Înaltul Patronaj acestei inițiative în virtutea convingerii mele că schimbarea în bine a României nu poate să vină doar din decizii politice. Este nevoie de implicarea tuturor în modernizarea țării noastre, iar proiectul lansat astăzi reprezintă o contribuție semnificativă a comunității de afaceri.



Felicit inițiatorii pentru obiectivele ambițioase pe care și le-au propus pentru următorii ani.



Și pentru că suntem în cel mai potrivit loc pentru a vorbi despre tehnologie și dezvoltare, salut și implicarea Universității Politehnica București, un veritabil centru de excelență care promovează inovarea tehnologică.



România TechNation reprezintă proiectul de care România modernă are nevoie, nu doar pentru mesajul dedicat importanței inovării și tehnologiei pentru economie, dar și pentru apelul de mobilizare pe care antreprenorii îl adresează tinerei generații.



Dumneavoastră, întreprinzătorii prezenți pe scenă, oferiți mediului antreprenorial autohton povești de succes și modele sănătoase de dezvoltare. Este cel mai bun imbold pentru tânăra generație și viitorii oameni de afaceri.



Doamnelor și domnilor,



În sectorul digital, România este astăzi o țară a paradoxurilor. În ultimul deceniu, industria IT&C a ajuns la 6% din PIB. Valoarea actuală a pieței autohtone de profil este de circa 4,5 miliarde de euro, iar capitalul uman include peste 140 de mii de profesioniști angajați în domeniu.



Cu toate acestea, digitalizarea economiei a rămas în urmă, în condițiile în care mai mult de o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime are competențe digitale elementare, iar între zonele urbane și cele rurale decalajele digitale se adâncesc de la an la an.



Avem, din păcate, cea mai scăzută performanță din Uniunea Europeană în privința serviciilor publice digitale, deși au trecut două decenii de când informatizarea administrației a fost declarată prioritate guvernamentală.



Vă aflați aici numeroși reprezentanți ai mediului de afaceri și foarte mulți tineri implicați direct, în diferite forme, în inovare și în cercetare. Cunosc valoarea muncii și a ideilor dumneavoastră și știu că dumneavoastră sunteți motorul dezvoltării României ca națiune digitală.



Tocmai de aceea, mă aștept ca sprijinirea sectorului digital din România să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărei guvernări.



Din păcate, guvernanții din ultimii ani au avut ca prioritate zero acapararea legii și a instituțiilor, promovarea imposturii și asaltul asupra statului de drept, economiei de piață și bunei guvernări.



Într-o Românie normală, inovarea tehnologică trebuie privită ca un vârf de lance în dezvoltarea economiei și a societății, atât prin liderii consacrați, cât și prin companiile intrate recent pe piață.



Transformarea digitală a statului nu este doar despre digitalizare, ci despre transformarea profundă a funcționării instituțiilor prin eficiență, integritate și transparență.



În toate aceste privințe, guvernarea actuală a mers pe contrasens față de așteptările societății românești, arătând că este o guvernare paralelă cu nevoile de modernizare ale unei societăți de tip european, în secolul XXI.



Doamnelor și domnilor,



Națiunile viitorului sunt națiuni tehnologice.



Spuneam săptămâna trecută, tot în cadrul unui eveniment dedicat importanței tehnologiei, că cea mai puternică forță este forța ideilor transformate în realitate.



De aceea trebuie ca liderii comunității de afaceri să devină un exemplu, un punct de sprijin pentru tinerii întreprinzători.



Parteneriatele strategice dintre companii și mediul universitar, bursele private acordate pentru proiecte de tehnologie digitală, facilitarea accesului la finanțări și promovare, învățare prin puterea exemplului, toate acestea sunt povești de succes despre care auzim din ce în ce mai mult în ultimul timp.



Îmi doresc ca și proiectul România TechNation să devină ceea ce și-a propus: o poveste de succes despre antreprenoriat, inovare și modernizare națională.



România TechNation poate fi acel simbol al modului în care inovarea bazată pe tehnologie și investițiile în educația digitală ajung să contribuie la creșterea României.



Vă felicit încă o dată pentru inițiativă și vă doresc mult succes!



Mulțumesc!



Există un plan real de susținere a companiilor de tech sau vom reactiva legi precum introducerea taxelor la programatori?



Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Cred că ați reținut câteva date concrete din scurta mea intervenție. În aproximativ un deceniu sectorul a ajuns cvasi de la 0 la 6% din PIB. 6% din PIB este foarte mult. Acest lucru a fost posibil fiindcă avem două ingrediente importante. Primul l-ați menționat și e foarte bine – sunt tinerii antreprenori, și unii mai puțini tineri, dar majoritatea sunt tineri care au profitat de aceste oportunități și au contribuit la o dezvoltare senzațională a întregului sector. Celălalt ingredient este totuși din partea statului - nu din partea acestui guvern - din partea statului, acele incentives care au fost create. Aici, după părerea mea, nu numai că nu trebuie mers înapoi, trebuie mers mult mai departe. Dacă avem acest sector care se dezvoltă fără ca statul să se agite peste măsură, atunci ar fi cazul ca orice guvern care va veni sper că de săptămâna viitoare să înțeleagă aceste lucruri și să înțeleagă nu numai că nu trebuie să reducem încurajarea spre sector, ci trebuie să-l dezvoltăm. Părerea mea este că aici s-a greșit profund tot din partea statului, fiindcă acest sector care se dezvoltă senzațional nu a fost corelat cu instituțiile statului. Nu este nici timpul, nici locul pentru a dezvolta această chestiune. Dar este pur și simplu păcat să ai un sector extrem de performant și să nu-l folosești mi se pare o irosire a unei șanse și cred că de aici trebuie să vină și următoarele măsuri de încurajare care, evident, vor duce și la mai multe oportunități de afaceri în acest domeniu.



Ce părere aveți despre folosirea asistenților virtuali vocali în administrația publică?



Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu cred că ar fi foarte bine să-i convingem împreună pe câțiva conducători de instituții să implementăm așa ceva. Vedeți, aici avem o evoluție rapidă, globală, și avem doar două variante de a reacționa. Ori rămânem în frunte și atunci, sigur, trebuie să acceptăm aceste provocări și să încercăm să fim între cei care implementează sau să dormim pe noi, ceea ce mie, personal, îmi displace profund. Deci, haideți să încercăm!"