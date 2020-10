Klaus Iohannis, întrebat cine răspunde de elevii care nu pot învăţa online: Nu este cazul să căutăm vinovaţi

"In aceasta perioada nu cred ca este cazul sa cautam vinovati, este cazul sa cautam solutii. Dati-mi voie sa va spun un lucru care poate ne scapa. Noi aici vorbim de o catastrofa, nu de niste detalii administrative. Noi trebuie sa prevenim sa apara o generatie pierduta. Se cauta solutii pentru fiecare caz in parte. Problema este imensa si contine mult mai multe fatete si mai multe probleme decat ca intr-o scoala sau alta nu toti elevii au primit material pentru a participa online. Problemele sunt imense si pe parcurs se rezolva. Imi doresc mult ca pana la sfarsitul anului scolar sa spunem ca am dotat scolile si fiecare elev poate invata online si pandemia este de domeniul trecutului”, a declarat Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis nu exclude măsuri precum ieşirea din casă în anumite intervale orare, în Bucureşti: Situaţia impune măsuri suplimentare

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat luni 2.466 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numărul total al îmbolnăvirilor ajungând astfel la 182.854. În ultimele 24 de ore a fost prelycrate 8.040 de teste. De asemenea, s-au înregistrat şi 59 de decese, bilanţul fiind de 5.931. În prezent, 757 de persoane sunt internate la Terapie Intensivă. Bucureştiul, care a trecut duminică de pragul de 3 în ceea ce priveşte incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori, înregistrează o creştere a acestui indicator, la 3.19.