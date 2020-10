Klaus Iohannis nu exclude măsuri precum ieşirea din casă în anumite intervale orare, în Bucureşti: Situaţia impune măsuri suplimentare

Întrebat în timpul conferinţei de presă de la Controceni dacă ar trebui ca și în București, ca în alte țări europene precum Spania și Franța, să se impună ramanerea oamenilor in casă în anumite intervale orare, Klaus Iohannis a declarat:

„Da, din pacate situatia in care s-a ajuns impune masuri suplimentare la Bucuresti. Azi s-a decis sa se puna in aplicare masurile prevazute in metodologie. Elevii nu vor mai merge la scoala, trec pe online, purtatul mastii devine obligatoriu in spatiul public, restaurantele se inchid. Evident ca daca nu se opreste pandemia atunci expertii vor veni cu recomandari suplimentare dar dupa cum ne-au spus specialistii acum, aceste masuri decise sunt cele necesare".

Consiliul Municipal pentru Situații de Urgență Bucureşti a hotarat ca din 20 octombrie sa fie suspendata activitatea didactica pentru toate unităţile de invatamant, inclusiv crese si gradinite. Toate cursurile se vor desfășura în regim online.

S-a instituit obligativitatea purtarii mastii de protectie pe stradă şi în toate spaţiile publice deschise, incusiv la copiii de 5 ani, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie p

De asemenea, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de prepare, comercializare și consum al produselor alimentare sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din hoteluri, pensiuni sau alte unități de cazare este permisă pentru persoanele cazate;

Activitatea cu publicul a operatorilor licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

Organizarea și desfășurarea activității în cinematografe, instituții de spectacole și/sau concerte este interzisă;

Măsurile sunt aplicate pentru o perioadă de 14 zile.

Decizia CMSU vine după ce rata de infectare în Capitală a ajuns luni la 3,19 la mia de locuitori.