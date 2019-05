Klaus Iohannis, la secţia de votare: Haideţi la vot. Nu-i lăsaţi pe alţii să decidă în locul dumneavostră!

"Veniţi la vot, dragi români! Puterea politică este la voi. Azi decidem împreună cum arată România de mâine. Merită! Chiar merită să votaţi! Azi, dragi români, decideţi pentru următoarele luni, ani. Suntem la primele alegeri dintr-un ciclu mai lung. E începutul unei serii de alegeri şi azi puteţi să începeţi să schimbaţi România. Am votat şi, în campania electorală, am constatat că avem, am avut mai multe iniţiative de mobilizare la vot decât altă dată. Acest lucru mă bucură mult şi ţin să mulţumesc tuturor celor care au iniţiat campanii de mobilizare pentru vot. Şi cetăţeni, şi companii, şi ONG-uri. Veniţi la vot! Nu lăsaţi pe alţii să decidă pentru voi", a spus Klaus Iohannis.

Șeful statului a așteptat la rând pentru a-şi exercita dreptul la vot.