Articol publicat in: Politica

Klaus Iohannis: "Nu vor exista tăieri de salarii şi pensii"

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Preşedintele Klaus Iohannis după consultările cu partidele parlamentare, cu excepţia PSD.că PSD a confirmat că nu a înţeles nimic din evoluţia politică, a chiulit de la consultări . Trebuie instalat urgent un guvern, a spus preşedintele, adăugând că vrea un guvern politic. Președintele Klaus Iohannis a declarat, după consultările cu partidele parlamentare, că soluția care se prefigurează este a unui guvern PNL sau în jurul PNL. Iohannis a precizat că luni sau cel târziu marți va face desemnarea premierului. Președintele a dat asigurări că nu se vor face tăieri de pensii și salarii. "E nevoie de un guvern are pregătește un buget pe anul viitor și care închide bugetul pe 2019. Avertizez PSD să nu cheltuie banii românilor în această fază de interimat. E nevoie de un guvern urgent, care vine să repare greșelile PSD în economie. Nu vor exista tăieri de salarii și pensii. Spun acest lucru pentru a contrazice o afirmație mincinoasă a pesediștilor", a declarat Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a avut, vineri, consultări cu partidele parlamentare, în vedere formării unui nou Guvern, după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură prin care i-a fost retrasă încrederea Cabinetului Dăncilă. Klaus Iohannis: "Vom avea un guvern în jurul PNL. Luni sau Marţi voi desemna un nou premier" LIVE VIDEO loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay