Klaus Iohannis, o nouă întâlnire de lucru cu guvernul său

Potrivit programului oficial al premierului Ludovic Orban, vineri, de la ora 10.00, se întâlneşte cu preşedintele Klaus Iohannis. La întrevedere vor participa şi vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş.



Subiectele abordate se vor axa pe absorbţia fondurilor europene şi chestiuni urgente care trebuie rezolvate în acest domeniu.



Şi joi, Klaus Iohannis s-a întâlnit cu mai mulţi reprezentanţi ai Guvernului, premierul precizând că rolul acestor discuţii periodice este de a stabili măsurile ”absolut necesare” care trebuie luate.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit cu premierul Ludovic Orban, cu vicepremierul Raluca Turcan. De asemenea, la întâlnire au participat şi miniştrii Muncii, Mediului şi Tineretului şi Sportului, pentru a discuta despre măsurile necesare care trebuie luate.

Transcrierea oficială a declaraţiilor preşedintelui

Jurnalist: Ați avut astăzi o întâlnire la Palatul Cotroceni. Ne puteți spune ce ați discutat cu Premierul?



Președintele României, domnul Klaus Iohannis: La Palatul Cotroceni am avut câteva discuții de lucru foarte bune cu Premierul și cu miniștrii de linie. M-au informat despre situația găsită la ministerele lor, despre planurile pe care le au și despre politicile publice pe care vor să le pună în practică, și vom continua seria discuțiilor. Iar acum am întâlnirea tradițională cu ambasadorii țările din Uniunea Europeană, întâlnire organizată de data aceasta de Președinția finlandeză. Este o discuție mai degrabă informală, un schimb util de idei și, în condițiile în care în România climatul politic s-a schimbat mult, în sensul că s-a îmbunătățit mult, și abordările noastre au revenit pe făgașul clar proeuropean, am foarte multe lucruri de spus ambasadorilor și aștept, evident, întrebările lor.



Jurnalist: Credeți că ar fi utilă o nouă lege a pensiilor? Pentru că domnul Orban vorbea despre un studiu care ar urma să se facă pentru a se contura o nouă lege a pensiilor.



Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu cred că o nouă lege a pensiilor ar fi utilă, în condițiile în care foarte mulți, și pensionari, și conducători de instituții publice, semnalează inegalități și inechități în actuala lege a pensiilor. Dar asta este o chestiune care nu se rezolvă nici într-o lună, nici în două. Sunt convins că Guvernul Orban va face o analiză serioasă, atentă, a chestiunilor și, în măsura în care va fi nevoie de o nouă lege, se va discuta la momentul potrivit.



Jurnalist: Considerați că asumarea răspunderii Guvernului pentru legea bugetului pe 2020 ar fi o variantă bună?



Președintele României, domnul Klaus Iohannis: În condițiile unui guvern puternic minoritar, este evident că asumarea răspunderii este o metodă de legiferare delegată care poate să funcționeze, pentru orice tip de lege. Constituția nu face diferențe între anumite tipuri de lege care pot sau n-ar putea fi asumate de Guvern. Orice lege poate să fie prezentată cu asumarea răspunderii Guvernului. Dar asta este strict o decizie a Guvernului și, dacă se va face, cu siguranță veți primi această informație de la Guvern și nu de la mine.



Jurnalist: Dar, în principiu, ați fi de acord cu această asumare a răspunderii pe buget, asta însemnând să nu mai fie dezbatere în Parlament? Deja au existat opinii diferite din partea partidelor parlamentare.



Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Întotdeauna există opinii diferite pe tot felul de teme publice. Nu doresc eu să fac afirmații despre această chestiune, dar vă spun că ar fi constituțional și este posibil să-și asume Guvernul răspunderea pentru orice fel de lege.



Jurnalist: Vor fi suficienți bani pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv pentru majorarea punctului de pensie? V-a garantat cumva ministrul muncii veniturile?



Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Solicitarea mea pentru Guvernul Orban a fost să vină cu un proiect de buget care acoperă necesarul pe anul viitor și, evident, să fie cât mai aproape de limita acceptată de deficit, de 3% din PIB.