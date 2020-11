Klaus Iohannis s-a răzgândit cu privire la unele restricţii: "Aseară am vorbit despre măsuri mai degrabă generic"

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, că noile măsuri restrictive care urmează să fie aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 au fost discutate cu specialişti şi se aşteaptă ca acestea să aibă rezultate peste două săptămâni.

"Aseară am vorbit despre măsuri mai degrabă generic, mai ales eu în deschiderea şedinţei de Guvern şi am vorbit despre închideri de pieţe şi târguri, însă discutând mai în detaliu cu Guvernul am ajuns la concluzia că probabil că soluţia cea mai înţeleaptă ar fi să se închidă pieţele care sunt în spaţii închise şi să se lase să funcţioneze, dacă lucrurile nu se agravează, pieţele în spaţii deschise, fiindcă este toamnă. Sunt mici agricultori care acum vor să vină să îşi vândă produsele. Este perioada în care foarte mulţi români îşi fac proviziile pentru iarnă şi atunci pieţele în spaţii deschise, deci pieţele tradiţionale ţărăneşti vor rămâne deschise. Sigur şi aici trebuie respectate cu sfinţenie toate normele. Vor fi evident verificări şi acolo unde vedem că nu se poate, vom lua măsuri mai dure”, a declarat Klaus Iohannis vineri la Consiliul Judeţean Maramureş, întrebat de ce pieţele au fost închise, iar supermarketurile au fost lăsate deschise şi dacă nu îi e teamă că se vor aglomera astfel magazinele.

Premierul Ludovic Orban explică restricţiile decise pentru a preveni răspândirea COVID-19, afirmând că vor fi suspendate pieţele aflate în spaţiu închis, însă primăriile pot organiza pieţe volante, dar pentru producători, nu pentru cei care nu au muncit niciodată pământul. În ceea ce priveşte funcţionarea teraselor, prim-ministrul a susţinut că unele terase s-au transformat în spaţii închise şi că în Bucureşti, în Centrul Vechi şi în Parcul Herăstrău, unele terase au devenit „locuri de petrecere”.