Klaus Iohannis: Starea de urgenţă nu va fi prelungită. Din 15 mai intrăm în stare de alertă

”Am finalizat întâlnirea, am analizat situația în care ne aflăm. Încep cu ceva legat de zilele care au trecut, weekendul de 1 mai, am văzut cu toții că lucrurile au stat destul de bine. Nu am avut încălcări semnificative ale regulilor”, a declarat Klaus Iohannis.

”Starea de urgență nu va fi prelungită, în acest fel, data de 14 mai este ultima zi în care mai avem stare de urgență. Din 15 mai întrăm în stare de alertă, starea de urgență va fi înlocuită cu starea de alertă” , a adăugat acesta.

”Nu va mai fi nevoie să declarăm unde mergem, este un prim pas important. Din 15 mai se vor deschide saloanele de coafură, frizerie, cabinetele stomatologice, muzeele. Toate, în condiții speciale de distanțare, de igienă. Cu toții vom purta mască de protecție când sunt în spații închise, când ne deplasăm cu mijloacele de transport în comun” , a declarat președintele României.

”Rămâne interdicția că sunt interzice întâlnirea cu mai mult de trei persoane, asta și când ieșim pentru mișcare în aer liber. Sportivii de performanță vor putea să înceapă cantonamentele, dar nu vor începe competițiile sportive, decât după o perioadă de pregătire. Bazele sportive nu sunt deschide pentru amatori” , a declarat Klaus Iohannis.

”În final, nu pot să nu menționez o temă pe care am adus-o în discuție și a preocupat pe destul de mulți. Am făcut atunci niște afirmații, eu nu am probleme cu persoanele de etnie maghiară, problema pe care o am este cu politicienii, în special cu politicienii din PSD. Este surprinzător și recunosc, supărător. Au încercat să se scoată PSD-iștii și au picat legea în Senat. Dar iată că vin dovezi că nu a fost o chestiune singulară. Culmea, în Senat a trecut tot tacit o altă inițiativă a UDMR, un Cod administrativ paralel. Acest Cod administrativ introdus de UDMR prevede, de exemplu, obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. PSD nu poate spune că nu a știut, pentru că inițiativa a trecut prin comisii, unde PSD-iștii au votat pentru. Acum, după ce am arătat public ce vrea PSD, vor găsi o formă să voteze și împotriva acestei legi. Dar PSD e evident în situația de a promova legi care vin să ducă la autonomia Ținutului Secuiesc, or, așa ceva e pur și simplu neconstituțional și nu voi tolera apariția unor astfel de legi. Au încercat să se scoată și au intrus legislație în Senat pe care au picat-o. Culmea, în Senat, a trecut, tot tacit, o altă inițiativă a UDMR-ului” , susține Klaus Iohannis.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la şedinţa de la ora 12,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, Ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, secretarul de stat Raed Arafat.