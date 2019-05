Klaus Iohannis, un nou atac: PSD nu e interesat de români şi România, PSD e interesat să-i fie bine lui Dragnea

"Ne-am întâlnit astăzi fiindcă vin alegerile. Avem alegeri europarlamentare şi avem un referendum, dar înainte să vă povestesc de ce e bine, e absolut necesar să mergem la vot. (...) Probabil aţi aflat că săptămâna trecută am adus Europa în România. Am avut summit de la Sibiu, unde au venit toţi liderii europeni la noi în România şi a fost un mare succes. Să vă spun ce am învăţat eu acolo. Au venit toţi şi am înţeles atunci că pentru ei, pentru toată Europa România contează, românii contează, pentru Europa românii contează. Să fi văzut feţele participanţilor, preşedintele Franţei, dna cancelar, preşedintele Tusk, pline de bucurie când românii i-au salutat.

Am adus Europa în România fiindcă înainte de asta am dus România în Europa împreună cu voi, pentru că locul României şi al românilor este în Europa şi noi toţi vrem să fim europeni", a daclarat declarat Klaus Iohannis, citat de news.ro.

Şeful statului a criticat din nou PSD şi pe Liviu Dragnea.

"Ca să fim reprezentaţi în Europa avem nevoie de această echipă puternică care va câştiga europarlamentarele. Ştiţi cine nu a fost acolo şi cine nu contează în Europa. În Europa nu contează PSD, fiindcă au dovevit că nu sunt în stare de nimic. PSD a făcut mari promisiuni, ne-a promis marea cu sarea. Acum când mandatul lor se apropie de sfârşit, şi sper să se propie foarte repede, vedem că nu au făcut nimic.

Îi intreb pe pesedişti. Unde sunt spitalele promise? Zero! Unde sunt autostrăzile promise? Zero! Unde e bunăstarea românilor? Zero! Mă scuzaţi, la ei, acolo da, ei au început să-şi rezolve problemele.

PSD nu e interesat de români şi România, PSD e interesat să-i fie bine lui Dragnea. Ei vor să îngenuncheze justiţia română. Pentru asta au lucrat şi numai pentru asta doi ani şi jumătate. Or, dragii mei, aşa nu se poate! Românii vor plăti. Pentru această guvernare pesedistă eşuată noi toţi vom plăti. Se va simţi şi în buzunarul tău, şi al tău, şi al tău. S-au cocoţat în vârful statului infractorii nu ca să-i ajute pe români, ci ca să se ajute ei pe ei. Ruşine! Fiindcă aşa nu se mai poate!", a mai declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele le-a cerut oamenilor prezenţi în Piaţa Victoriei să meară la referendum.

"Dragi români, vă chem eu, preşedintele României, la vot la referendum. Vă întreb aici, în Piaţa Victoriei: Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru corupţie? Sunteţi de acord cu interzicerea OUG în domeniul justiţiei şi al politicii penale? Atunci, dragii mei, la vot! Daţi un răspuns ferm, clar, puternic acestei guvernări pesediste eşuate. Eliberaţi România! Vă aştept pe toţi la vot pe 26 mai pentru România, pentru viitorul României!", a continuat Iohannis.