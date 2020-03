La aproape 2 luni de când a părăsit Antena 1, Andreea Berecleanu răbufneşte pe Facebook: "Nu voi tăcea şi ştiu că sunteţi mulţi"

Recent, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care îi îndeamnă pe prietenii virtuali să îşi exprime părerea, dacă este una informată şi pertinentă, pentru că nici ea, în calitate de jurnalist, nu va tăcea.

Citeşte şi: S-a aflat motivul pentru care Andreea Berecleanu părăseşte Antena 1. Ce era "forţată" să facă ştirista: "Ştiu că pot privi pe oricine"

"Sunt un om care respecta si cauta adevarul! Sunt un om educat de parinti si bunici doar in acest spirit. Mi-am ales profesia de jurnalist pentru ca sunt un om curajos. Si asa voi ramane. Ca prezentator de stiri, nu poti fi decat echidistant, nu poti transmite decat impartialitate.

Aceasta e regula de aur respectata in toata lumea. Ceea ce eu am facut 27 de ani. In acest moment, eu nu mai sunt prezentator de stiri. Dar fundamental, ca jurnalist, e normal sa ai o opinie. Acum, pot si trebuie sa o exprim, respectand adevarul si dreptatea.

Nu voi tacea si stiu ca sunteti multi cu opinii informate si pertinente! Va rog, nu taceti! Va rog sa nu va cenzurati! Libertatea de exprimare trebuie sa ne ramana! Sa aveti aceasta credinta. Sa aveti o saptamana buna, sa fiti sanatosi si destepti! Cu dragoste, Andreea", este mesajul scris de Andreea Berecleanu pe reţelele de socializare.

Alessandra Stoicescu a înlocuit-o la Observator

Sandra Stoicescu a preluat ștafeta știrilor. “Într-o perioadă cu schimbări majore în viața mea, pe care le-am primit cu bucuria matură a mamei și a femeii împlinite din toate punctele de vedere, a venit și propunerea Antenei 1 de a prezenta Observatorul de la ora 19.00, unde timp de 16 ani am avut cele mai puternice experiențe din cariera mea de jurnalist. Parcă nici nu am lipsit de acolo, atât de firesc mi se pare să prezint Observatorul.

Citeşte şi: Andreea Berecleanu, făcută praf de o colegă de trust după despărţirea de Antena 1. VORBE GRELE!



Și nu e vorba doar de prezentarea celui mai important jurnal de știri al Antenei 1, ci de uriașa muncă de echipă din spate, unde abia aștept să pun amprenta experienței mele și de a face parte din cel mai important și mai complex proiect media al momentului. Un proiect în care, fără să uite o secundă de cei 26 de ani de când este pe piață, de tradiția pe care o are în spate, Observatorul face un salt imens spre viitor”, a declarat Alessandra Stoicescu.