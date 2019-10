Articol publicat in: Life

LADY GAGA s-a prăbuşit de pe scenă: "Am crezut că a murit" VIDEO

Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Lady Gaga a fost protagonista unui accident, joi seară, în timpul concertului pe care îl susţinea în Las Vegas.

Artista în vârstă de 33 de ani se afla în brațele unui fan când bărbatul s-a dezechilibrat, încercând să danseze, și a căzut împreună cu aceasta. În timpul show-ului, parte din rezidenţa ei în Las Vegas, artista a invitat un fan, numit Jack, pe scenă. S-a aruncat în braţele lui, el s-a dezechilibrat şi, împreună, au căzut de pe scenă. „Am crezut, pe bună dreptate, că a murit”, a scris un spectator pe Reddit. Lady Gaga a revenit şi a cântat „Million Reasons” împreună cu fanul accidentat. „Este uimitor”, a spus ea. „Ne iubim atât de mult încât am căzut de pe scena asta nenorocită. Am căzut unul în braţele celuilalt. Suntem ca Jack şi Rose din «Titanic». Cred că ar trebui să bem un ceai după asta”. Fanii şi-au arătat îngrijorarea cu privire la starea cântăreţei care suferă de o boală reumatică. În 2013, ea a fost nevoită să îşi anuleze turneul „Born This Way” după ce şi-a fracturat un şold. După căzătura de joi însă, ea i-a asigurat pe toţi că este bine. „Singul lucru care nu e în regulă e că avem nevoie de nişte trepte ca să pot urca înapoi pe scenă”. În plus, starul l-a consolat şi pe fanul care avea lacrimi în ochi după accident. „Nu îţi face griji, totul e bine. Nu este vina ta. Îmi poţi promite ceva? Te poţi ierta acum pentru ce tocmai s-a întâmplat?”, i-a spus Gaga. Un alt utilizator de Reddit a scris că artista i-a rugat pe toţi din online să fie drăguţi cu el. loading...

