Larisa Iordache a renunţat la uniforma de poliţist. Cum şi-a motivat gimnasta decizia

Din cauza lipsei de personal, Poliția a apelat la sportivii legitimați la clubul sportiv Dinamo, aflat în subordinea MAI. Unul dintre aceştia a fost şi Larisa Iordache, care a anunţat cu mândrie că a coborât în stradă să le dea o mână de ajutor colegilor în lupta cu coronavirusul.

La o săptămână și jumătate distanță, Larisa a renunțat la uniforma de poliție, motivând probleme de sănătate: "Momentan, nu am intrat în concediu medical, voi vedea dacă am să o fac. Am niște probleme la tendonul ahilian de la piciorul stâng. Nu am fugit de responsabilitate, îmi văd de sănătate. Nu era treaba mea să stau în stradă", a declarat fosta gimnastă, potrivit Click!.

Gimnasta a declarat că i-a fost greu să stea în picioare atâtea ore şi că, din fericire, nu a fost nevoită să intervină de prea multe ori.

"Eu trebuie să fac gimnastică, nu să lucrez ceea ce am făcut în ultima vreme. Mi se pare destul de greu să stau în picioare atât de mult, fără odihnă. A fost ok pentru mine pentru că nu am intervenit de multe ori, colegii erau foarte bine instruiţi, eu a trebuit doar sa supraveghez şi să stau lângă ei", şi-a povestit Larisa experienţa la Digi 24.