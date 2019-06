Larisa Iordache s-a despărţit de IUBIT. Cu ce bărbat s-a afişat gimnasta la un eveniment monden FOTO

Larisa Iordache a venit recent la un eveniment monden însoțită de un alt bărbat.

"Este coleg de gimnastică, Andrei Muntean, este un gimnast foarte bun, am și concurat împreună pentru că am fost la Swiss Cup în 2013, concursul acela este pe echipe și acum am zis să ieșim să vedem un film. Nu am iubit, sunt singură", a declarat gimnasta pentru Libertatea.

Larisa Iordache trece prin momente grele. A suferit a treia operaţie

"Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, este coleg cu Andrei, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape. Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim. Nu mergea totul chiar atât de ok și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie ok între noi, mai bine acum decât mai încolo", a mai spus Larisa Iordache.