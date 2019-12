180 de români blocaţi de joi seară pe aeroportul din Liege, în Belgia. Laura Codruța Kovesi, printre pasageri

Unul dintre pasagerii blocați pe aeroportul din Liege a declarat, la Digi 24, că nu a primit nicio explicație pentru întârzierea zborului.

"Noi, cam toți, am ajuns în jurul orei 13:00 în aeroportul din Charleroi. Nu s-a știut nimic. Am primit un e-mail că vom avea o întârziere de 30 de aminute, apoi 3 ore, apoi alte 30 de minute și apoi am urcat în autocar, ne-am îmbarcat iar că să mergem la Liege. La Liege ne-am pus frumos pe scaun după care ni s-a spus că avionul nu mai decolează. Noi nu știm nimic de la nimeni. Nu știm dacă vom pleca astăzi la ora 11:00.

La ora 00:00 am ajuns la Liege. Nu ne-a contactat niciun reprezentant al companiei până în momentul de față. Am primit apă, iar astăzi (n.r. vineri) la ora 8 au venit cu niște sandwich-uri, iar apă ne-a venit la 5 dimineața. Noi cu copii mici după noi. A fost inuman din partea celor de la Wizz Air și nu putem să îi contactăm. Vrem doar să ajungem astăzi, nici nu ne mai interesează pe ce aeroport. Doamna consul ne-a spus că la 11:00 are promisiunea că vine un echipaj din Charleroi și vom ajunge astăzi în România. Dar, vă repet, nu avem nimic confirmat că vom pleca astăzi la ora 11:00 din Liege. Am înțeles că a fost ceață la Cluj, atât. Și că pasagerii de la Cluj au fost duși la Sibiu. Nimeni nu ne spune nimic. Noi estimăm că suntem 180 de persoane.", a povestit pasagerul.