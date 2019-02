Laura Codruţa Kovesi: "M-am trezit cu poliţia acasă să mi spună că sunt citată"

"La 8 seara am primit vizită unui polițist care mi-a înmânat o citație în calitate de suspect pentru vineri pentru faptele de abuz în seviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă. Este ciudat că astăzi am depus la ÎCCJ o cerere de amânare a procesului în care Inspecția judiciară contesta nesancționarea mea de către CSM.

Inițial am crezut că audierea mea în Parlamentul European pentru funcția de procuror european va fi în data de 18 februarie, motiv pentru care mi-am luat bilet de avion să plec la Bruxelles vineri. Aseară am aflat că audierea este în 26 februarie, însă până pe 18, toți candiatii trebuie să depună niște documente așa că am menținut biletul de avion a cărui copie am depus-o la ÎCCJ", a declarat Laura Codruța Kovesi.

Kovesi nu știe exact care sunt faptele concrete pentru care va deveni suspectă, dar ia în calcul relatările apărute pe site-uri apropiate secției pentru magistrați care au anunțat punerea ei sub învinuire în cazul extrădării lui Nicolae Popa pornind de la denunțul lui Sebastian Ghiță.