Laurette, despre Ion Ţiriac: "Are carnea tare" VIDEO

Cătălin Măruţă i-a povestit lui Laurette o experienţă pe care a avut-o în urmă cu câţiva ani la Poiana Braşov, când s-a dus la masaj. Maseuza i-ar fi povestit că înaintea lui îl avusese client pe Ion Ţiriac.

"Domnu' Măruţă, a fost mai devreme domnul Ţiriac. Are un abdomen ca piatra, dom'le!", i-a spus maseuza realizatorului TV.

În acest context, Cătălin Măruţă i-a cerut lui Laurette să confirme sau să infirme afirmaţia maseuzei.

"Domnul Ţiriac a fost sportiv la viaţa lui. Are carnea tare, îţi dai seama, a jucat tenis toată viaţa, a făcut sport, are o viaţă echilibrată...", a spus Laurette.

Reamintim că, în urmă cu câțiva ani, Laurette a fost surprinsă pe plajă alături de omul de afaceri. Toată lumea a crezut atunci că este ceva între ei. De asemenea, Laurette s-a fotografiat și în avionul privat al lui Ion Țiriac. Cei doi nu au vorbit despre natura relației pe care au avut-o, însă se pare că sunt în relații foarte bune.

"Este un om pe care eu îl respect foarte mult. Nu avem nicio treabă. Suntem în relaţii frumoase, am rămas în relaţii frumoase. Mă bucur că am avut onoarea să îl cunosc”, declara Laurette in trecut.