LAZIO ROMA CFR CLUJ. Dan Petrescu pregăteşte o nouă lovitură: "Vom încerca să facem istorie!"

LAZIO ROMA CFR CLUJ. Meciul dintre Lazio Roma şi CFR Cluj, din etapa a 5-a Grupei E a Europa League, se va disputa joi, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico.

LAZIO ROMA CFR CLUJ. Campioana României, locul 2 în Grupa E, cu nouă puncte, are nevoie de un punct în ultimele două etape pentru a se califica în 16-imile de finală ale Europa League.

LAZIO ROMA CFR CLUJ. Brigadă din Turcia la meciul din EUROPA LEAGUE

LAZIO ROMA CFR CLUJ. "Foarte greu să spui că poţi să surprinzi pe Lazio Roma cu ceva. Cred că ei se aşteptau să jucăm cu trei fundaşi. Nu cred că i-am surprins, pur şi simplu am făcut un meci foarte bun şi de aceea am câştigat primul meci. Este foarte clar că trebuie să luăm un punct din cele două meciuri. Cu cât îl luăm mai repede, cu atât mai bine. Va fi foarte, foarte greu. Sper ca jucătorii mei să fie inspiraţi. Sunt convins că va fi foarte greu să obţinem acest punct. Vom încerca să scoatem un punct, dar nu trebuie să jucăm la egal, pentru că va fi greu, Trebuie să jucăm să câştigăm meciul. Am obişnuit lumea cu rezultate foarte bune. Vom încerca mâine să facem iar istorie pentru România", a spus antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu.