Lecţii online gratuite pentru copiii medicilor. Înscrierile se fac până pe 26 martie

Copiii vor avea posibilitatea sa se inscrie la lectii de limba romana, matematica, chimie, biologie, fizica, limbi straine, istorie, muzica si arte. De asemenea, ei pot alege cursuri de informatica, dezvoltare personala, antreprenoriat, sport, pian sau design.

Lectiile sunt destinate atat elevilor din clasele primare si gimnaziale, cat si liceenilor, iar cei din clasele terminale pot beneficia si de pregatire pentru evaluarile si examenele nationale.

Profesorii au pregatit activitati si pentru copiii de medici care nu sunt inca la scoala: cei cu varste intre 3 si 6 ani pot desfasura activitati precum educarea limbajului, matematica sau cunoasterea mediului, sub coordonarea unui cadru didactic.

Lectiile se vor desfasura ajutorul aplicatiilor G Suite, precum Google Meet, Google Slides sau Google Forms.

Copiii care doresc sa se inscrie la cursuri trebuie sa contacteze Genesis College, la adresa de email [email protected], in perioada 19 - 26 martie, precizand clasa si lectiile pentru care vor sa opteze. Elevii vor fi repartizati, in ordinea inscrierii, in clase virtuale cu 15 copii.

"In aceasta perioada dificila, vrem sa le oferim sprijinul nostru cadrelor medicale si sa le multumim pentru eforturile depuse. Asa cum implicarea si dedicarea medicilor inseamna salvarea vietilor celor de langa noi sau chiar celor ale noastre, contributia noastra poate sa faca o diferenta uriasa. Foarte multi profesori Genesis au ales sa ajute gratuit copiii medicilor si sunt nerabdatori sa ii cunoasca pe toti cei dornici sa participe la lectiile online", a spus Ioana Necula, fondator al unitatii de invatamânt, potrivit portalinvatamant.ro.