LEGEA PENSIILOR 2020. "Nu lăsaţi habarniştii să măcelărească". Ce se întâmplă cu majorările din septembrie

LEGEA PENSIILOR 2020. "Sper să nu lăsați habarniștii să măcelărească legea pensiilor. Consiliul IMM-urilor cere să se crească doar pensiile între 500 și 800 lei. Pensia se calculează în baza unui punctaj: câți ani au contribuit, cu câți bani au contribuit etc. Cum să faci o asemenea discriminare total neconstituțională?", a transmis fostul ministru al Muncii, printr-un mesaj pe Facebook.

"Ca să nu mai spun că toate pensiile din sistemul public sunt mici. O pensie de 1.200 lei i se pare cuiva mare? Că asta e media... Ca să nu mai spun, iarăși, că pensia minimă e 704 lei, nu 500 lei. Deci, voi propuneți să crească doar pensiile între 704 și 800 lei", a continuat Vasilescu.

"Majorați pensiile pe contributivitate și impozitați pensiile speciale, așa cum a propus și transpus în legislație PSD. E singura soluție! Nu mai bateți câmpii", a încheiat mesajul Lia Olguța Vasilescu.

Câți pensionari are România

Potrivit datelor Ministerului Muncii, numărul total al pensionarilor din România este de 4.964.018, dintre aceştia, 4.668.104 beneficiază de pensii de stat şi 295.900 sunt pensionari agricultori.

Pensia medie în România era, la sfârșitul lunii iulie, de 1.189 de lei, din care pensia pentru limită de vârstă era 1.348 de lei, iar pensia medie pentru agricultori era 489 de lei.

Actualul ministru al Muncii promite majorări

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru a anunţat recent că nu va fi schimbară Legea Pensiilor, dar că face o evaluare a problemelor din acest domeniu în baza sesizărilor pe care le primeşte de la pensionari, în primul rând. Alexandru a mai spus că are deja un inventar, grupat pe 40 de probleme mari, pe care îl va prezenta în scurtă vreme. "Urmărim evoluţia economiei, a încasărilor la buget. Legea în vigoare în acest moment trebuie respectată. Nu este vorba despre a elabora o nouă lege, ci am preferat să fac o inventariere a tuturpr problemelor pe care legea în vigoare o regenerează şi să ştiţi că nu sunt puţine. Multe dintre ele pleacă din reglementările privind acordarea sporurilor permanente la care pensionarii s-ar aştepta să se adauge alte sporuri astăzi considerate nepermante şi neluate în calcul. Nu am în vedere o nouă lege a pensiilor pentru că ar bulversa total sistemul. Dacă sunt necesare corecţii în cadrul legal, în scurtă vreme, după ce termin această evaluare în mare parte prin date de la pensionari... Oamenii îmi prezintă tot felul de probleme. O să avem imaginea clară în cel mult o săptămână , care dintre ele se pretează la intervenţii punctuale asupra cadrului legal, care ţin de management, care ţin de o practică neunitară, care sunt generate de decizii complet diferite de la o instanţă la cealaltă pe speţe similare şi atunci avem o discuţie dacă pe alicarea legii pensiilor merită făcută deopotrivă”, a declarat Violeta Alexandru.

Ministrul spune că inventarul problemelor este aproape finalizat. "În esenţă, sunt aproape de finalizare şi m-am angajat public să fac acest demers, a unui inventar de probleme generate de legea pensiilor pentru că e mai uşor să dai o nouă lege, mai greu este să o pui în aplicare şi mai greu este să vezi care sunt blocajele la în aplicarea ei. Şi problemele sunt de toate tipurile. Îmi scriu, foarte multe persoane care lucrează în regim de PFA, îmi scriu medici şi îmi semnalează că sunt probleme în aplicaţia care ia în calcul contribuţiile dânşilor pe baza cărora se calculează pensia, avem probleme care pleacă din infrastructura Caselor de Pensii în sensul că informaţiile se iau de la ANAf în loc să fie stocate, în loc să fie disponibile în sistemul electronic disponibil Caselor de Pensii pentru stabilirea stagiului de cotizare, pentru calculul pensiei”, a mai spus ministrul.

Violeta Alexandru a mai precizat că inventarul său este grupat pe 40 de probleme mari.

”Am un inventar pe care l-am grupat pe 40 de probleme mari pe care le voi prezenta în scurtă vreme şi veţi vedea în primul rând ce prost a gestionat sistemul public acest domeniu al pensiilor şi cât de rudimentar lucrăm astăzi în condiţiile în care sunt probleme la arhivă, la documentele din spate, la documente care ţin de viaţa unui om”, a mai precizat ministrul Muncii.

Majorări diferențiate de pensii

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) consideră că ar fi necesar ca pensiile să cunoască un grad de majoarare diferențiat de la 1 septembrie 2020. În cadrul unei reuniuni, reprezentanții Consiliului au venit cu o serie de propuneri cu privire la sistemul de pensii. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) consideră că ar fi necesar ca pensiile să cunoască un grad de majoarare diferențiat de la 1 septembrie 2020. În cadrul unei reuniuni, reprezentanții Consiliului au venit cu o serie de propuneri cu privire la sistemul de pensii.

Reprezentanții Consiliului IMM-urilor din România au analizat cel mai recent raport de țară realizat de Comisia Europeană și au venit cu câteva propuneri cu privire la creșterea pensiilor, de la 1 septembrie 2020.

Printre acestea se regășește și o soluție care prevede majoarea chiar cu 40% a pensiilor care au o valoare de până la 800 de lei, un procent care include un număr de 1.800.000 pensionari din România.

Propunerile CNIPMMR

Creşterea cu 40% a pensiilor care au o valoare de până în 800 lei (în jur de 1.800.000 pensionari), rezultând o medie de 300 de lei/lună creştere, reprezentând un efort bugetar de aproximativ 1,3 miliarde euro/an;

Creşterea cu 200 de lei/lună a pensiilor cu valoarea între 801-1500 lei (în jur de 1.930.000 pensionari), reprezentând un efort bugetar de aproximativ 965 milioane euro/an;

Indexarea cu valorea inflaţiei a pensiilor care depăşesc 1500 lei (aproximativ 1.202.000 pensionari);

Îngheţarea valorii pensiilor care depăşesc 5.000 lei (în jur de 10.000 pensionari, din care circa 9.400 sunt pensii speciale de care beneficiază parlamentarii, magistraţii, grefierii, foşti angajaţi ai Aviaţiei Civile, diplomaţii şi foştii angajaţi ai Curţii de Conturi);

Adoptarea de măsuri pentru rezolvarea ratei ridicate a tinerilor care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare;

Elaborarea unei strategii naţionale pentru Diaspora.

Soluțiile propuse de Consiliul IMM-urilor vin în contextul în care Raportul de ţară din 2020 privind România, realizat de Comisia Europeană a scos în evidență faptul că deficitul bugetar a continuat să crească în România, impulsionat de cheltuielile curente.

Deficitul a depășit 3% din PIB-ul (Produsul Intern Brut) prevăzut în tratat. Reprezentanții Comisiei Europene susțint că acest indicator va crește în continuare, în special din cauza indexării cu 40 % a pensiilor, prevăzută pentru septembrie 2020.