Ce se întâmplă cu MAJORAREA PENSIILOR după decizia CCR

Marius Budăi a precizat că în şedinţa de Guvern ar urma să fie discutate clarificările aduse proiectului Legii pensiilor, în baza deciziei Curţii Constituţionale. Discuţiile au loc în contextul admiterii de către Curtea Constitutionala a sesizării de neconstitutionalitate a PNL si USR asupra Legii pensiilor votata anul trecut. Asa ca respectivul act normativ se va intoarce acum in Parlament pentru a fi pus in acord cu Constitutia.

"Dintr-o lege cu peste 180 de articole, Curtea Constituţională a cerut clarificări pe trei alineate, nu le-a declarat neconstituţionale. Respectăm deciziile Curţii Constituţionale şi, în termenul cel mai scurt, vom reformula acele alineate şi vom retrimite legea la preşedinte la promulgat. Indiferent dacă intră sau nu în vigoare această nouă Lege a pensiilor, de la 1 septembrie, valoarea punctului de pensie va fi majorată de la 1.100, la 1.265, aşa cum este prevăzut în OUG 114, pe care unii colegi o vor abrogată, deci nu vor majorarea pensiilor, dar noi o să o facem, nu o să-i ascultăm şi o să o facem în septembrie", a declarat Budăi.

Întrebat dacă există suficient personal în vederea recalculării pensiilor, Budăi a precizat că ministerul vizează o reorganizare a personalului în acest scop, dar şi reîncadrarea unor foşti angajaţi ai caselor de pensii.

"Cu siguranţă câteva sute de persoane vor trebui să fie ori reangajate ori... mă refer la realocările între ministere sau chiar mă refer la faptul că deja am discutat cu o parte dintre cei care deja au ieşit la pensie şi îşi doresc să lucreze pe această perioadă de implementare a noii legi. Sunt persoane cu o experienţă vastă în domeniu şi ne-ar fi foarte utili în această perioadă. Am avut această discuţie cu doamna premier şi mi-a aprobat acest lucru, să discut cu o parte din ei. Sunt oameni experimentaţi. (...) Din perioada anilor 2010, când au fost acele reduceri masive de personal, nu s-au mai angajat foarte mulţi în sistem", a spus Budăi.

Pe 13 mai, Budăi preciza că ministerul respectă deciziile CCR referitoare la Legea pensiilor şi le va pune în aplicare în termenul cel mai scurt.



În luna martie, Curtea Constituţională a României a declarat neconstituţionale două articole din Legea pensiilor, după ce PNL şi USR au atacat mai multe dispoziţii ale acestui act normativ.



Conform deciziei CCR, a fost declarat neconstituţional articolul 25, alineatul 1, care se referă la cine trebuie să plătească contribuţia de asigurări sociale: "Contribuabilii la sistemul public de pensii sunt cei care datorează şi plătesc, după caz, contribuţia de asigurări sociale, conform Codului fiscal".



A fost declarat neconstituţional în Legea pensiilor şi articolul 63, care prevede că "pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) nu au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 5; b) au realizat, la data solicitării pensiei de invaliditate, stagiul minim de cotizare de 15 ani".