Legea privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, promulgată de preşedintele Iohannis

Legea are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal referitor la evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, fiind transpuse mai multe directive europene în domeniu.



Ea a fost adoptată pe 5 iunie de Camera Deputaţilor şi prevede că, până la 30 iunie 2022, vor fi elaborate hărţile strategice de zgomot, iar până la 18 iulie 2023 vor fi realizate planurile de acţiune destinate gestionării zgomotului şi efectelor acestuia.



Autorităţile administraţiei publice locale vor realiza cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune şi creează baza de date geospaţială necesară realizării hărţilor strategice de zgomot, potrivit prevederilor legii, pentru: traficul rutier şi de tramvaie de pe drumurile din interiorul aglomerărilor; drumurile naţionale, drumurile judeţene sau comunale care au un trafic mai mare de trei milioane de treceri de vehicule pe an; amplasamentele unde se desfăşoară activităţi industriale în interiorul aglomerărilor sau cele din exteriorul aglomerărilor, dacă activitatea acestora influenţează nivelurile de zgomot din interiorul aglomerărilor.



Operatorii economici care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare, după caz, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru: traficul rutier desfăşurat pe drumurile principale, care se află în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA şi care au un trafic mai mare de trei milioane de treceri de vehicule pe an; traficul feroviar desfăşurat pe căile ferate care se află în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" SA; traficul aerian desfăşurat pe aeroporturile principale; traficul din porturi, mai prevede proiectul.



Tot miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a semnat:



* decretul privind promulgarea Legii pentru respingerea OUG nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie



* decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare



* decretul pentru promulgarea Legii privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară



* decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană.