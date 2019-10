Articol publicat in: Politica

Lia Olguţa Vasilescu anunţă "apocalipsa": 400.000 de bugetari vor fi daţi afară

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a făcut praf adversarii politici în Parlament după criticile aduse activității PSD la moţiunea de cenzură. "Aș vrea să le răspund celor care au vorbit înaintea mea. Doamna Turcan, câștigați întâi alegerile nu faceți majorități cu trădătorii și apoi vorbiți de legitimitate. Erați în PDL când au fost dați afară 10.000 de polițiști și nu aș spune că aveți sânge pe mâini, dar complici ați fost. Așa am ajuns să avem un polițist la trei sate Vorbiți și acum să dați afară peste 400.000 de bugetari. Ați vorbit aci de recursul compensatoriu. Să nu uităm că l-ați votat și cei de la PNL și cei de la USR în senat. E simplu să arunci cu noroi. Ați spus că nu veți tăia nimic de la oamenii cinstiți, vorbiți cu domnul Orban spune că veți abroga legea salarizării.Când vorbiți de datoria publică, noi încă plătim cele 20 de miliarde luate de guvernul Boc", a declarat Lia Olguța Vasilescu. Un Guvern cu prim-ministru tehnocrat va ajunge la putere în 2020 în România, care iniţial va lua măsura disponibilizării a 400.000 de bugetari, iar ulterior se va lua decizia renunţării la cota unică de impozitare şi adoptarea impozitării progresive, le-a transmis recent preşedintele Camerei de Comerţ Româno-Germane, Dragoş Anastasiu, oamenilor de afaceri germani din România, potrivit Agerpres. Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu l-a atact şi pe Dan Barna, căruia i-a reproșat că nu are niciun program de guvernare. Vasilescu l-a taxat pe liderul USR pentru gafa făcută recent când a auzit versurile din poezia „Munții noștri” a lui Octavian Goga, acesta spunând că aparțin unui "cântec de jale, dar de pe la 1800”. „Programul nostru de guvernare, dle Barna, există. Pot să-l pipăi și să urlu, este. Acum să știți că am citat din Tudor Arghezi, ca să nu vă duceți iară în folclor. Al dvs este sublim, dar lipsește cu desăvărșire. Acum am citat din Caragiale, ca să nu vă duceți iară pe la 1800. Mă uimește, de asemenea, tupeul cu care vorbiți dvs despre securiști. Păi tocmai ce aflarăm că aveți un membru marcant de partid care și-a turnat rudele la Securitate. Urât! Mai vorbiți despre hoți și infractori, când în prea-curatul și prea-cinstitul dvs partid ați ajuns să vă acuzați unul pe altul că vă furați voturile între voi”, a spus Olguța Vasilescu. loading...

